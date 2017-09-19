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Новую систему управления частями РЭБ "Былина" опробовали в ходе учений "Запад-2017"

20.09.2017 ТАСС 228 0
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Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления
Военнослужащий за пультом комплекса радиоподавления.
Источник: © РИА Новости . Владимир Астапкович

Минобороны РФ отмечает, что эффективность применения средств РЭБ под управлением этой системы вырастает в разы

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ в ходе учений "Запад-2017" впервые опробовало новую автоматизированную систему управления частями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Былина". Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

"Впервые для управления соединениями и воинскими частями РЭБ в ходе совместных стратегических учений "Запад-2017" применена автоматизированная система "Былина", - говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что эффективность применения средств РЭБ под управлением этой системы вырастает в разы.

Кроме того, военное ведомство в период учений опробует три новейших образца техники радиоэлектронной борьбы, в которых реализованы прорывные технологии формирования сигналов, сбора, обработки и передачи информации.

Ранее первый заместитель генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Зверев сообщил ТАСС, что концерн создал новый комплекс разведки и управления станциями помех коротковолнового диапазона, который уже принят на снабжение Минобороны РФ. По его словам, в сравнении с эксплуатируемыми объектами вооружения и военной техники новый комплекс обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками по дальности и точности определения местоположения источников радиоизлучения.

В частности, комплекс способен проводить детальный анализ в сложной радиоэлектронной обстановке, выделять первоочередные объекты радиоподавления и оптимально управлять комплексами радиопомех, в том числе при работе в режиме перестройки радиочастот, а также для реализации пространственно- распределенного способа радиоподавления.
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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