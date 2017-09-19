Проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы в ноябре представят Путину
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Дмитрий Рогозин.
Источник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Вице-премьер Дмитрий Рогозин указал, что до конца года программа должна быть рассмотрена и принята
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проект госпрограммы вооружений (ГПВ) 2018-2025 в ноябре представят президенту России. Об том во вторник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Проект новой ГПВ в течение месяца будет внесен в коллегию ВПК, основные технические параметры будут представлены президенту в ноябре", - сказал он.
В госпрограмме будут заложены технические заделы для вооружений, которые будут созданы после 2027 года.
"Акценты, которые будут там [в проекте ГПВ] расставлены, с точки зрения оснащения видов и родов Вооруженных сил, интересные "задельные" работы по созданию перспективных вооружений, которые могут быть даже созданы за пределами нынешней ГПВ, то есть за 27 годом" - сказал вице-премьер.
Рогозин указал, что "до конца года, возможно, под самый новый год эта программа должна быть рассмотрена и принята".
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19.09.2017
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