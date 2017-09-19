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Проект госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы в ноябре представят Путину

20.09.2017 ТАСС 321 0
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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: © Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Рогозин указал, что до конца года программа должна быть рассмотрена и принята

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проект госпрограммы вооружений (ГПВ) 2018-2025 в ноябре представят президенту России. Об том во вторник заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Проект новой ГПВ в течение месяца будет внесен в коллегию ВПК, основные технические параметры будут представлены президенту в ноябре", - сказал он.

В госпрограмме будут заложены технические заделы для вооружений, которые будут созданы после 2027 года.

"Акценты, которые будут там [в проекте ГПВ] расставлены, с точки зрения оснащения видов и родов Вооруженных сил, интересные "задельные" работы по созданию перспективных вооружений, которые могут быть даже созданы за пределами нынешней ГПВ, то есть за 27 годом" - сказал вице-премьер.

Рогозин указал, что "до конца года, возможно, под самый новый год эта программа должна быть рассмотрена и принята".
19.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Персоны
Рогозин Дмитрий

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