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Большая волна электронного импортозамещения

18.09.2017 Техносфера 453 1
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Электроника
Электроника.
Источник: Александр Петросян / Коммерсантъ

«Техносфера» недавно писала, что Минпромторг России объявил два масштабных конкурса по финансированию разработки и запуску в производство различных видов микроэлектроники для технологической независимости в изделиях военно-промышленного комплекса. Имеются еще 3 аналогичных больших конкурса от ведомства.


Согласно их условиям, все они завершатся запуском в серию созданных изделий до конца 2019 года. Вместе с уже ранее озвученными проектами общая стоимость «большой волны электронного импортозамещения» обойдется бюджету в 14 с половиной миллиардов рублей в 2018-2019 годах.


Что еще хочет увидеть государство с клеймом «сделано в России» в сфере микроэлектроники?


3 типа сверхвысокочастотных интегральных схем усилителей, 4 типа радиационностойких широкополосных усилителей мощности (от 20 до 500 мВт), 5 типов радиационностойких модулей для усилителей большой мощности телеметрической и ретрансляционной аппаратуры. В основном, всё это сменит американские изделия и пару производителей из Франции. Различные новые виды российских диодов, транзисторов и генераторы на транзисторах должны сменить «незаменимую» продукцию из США, Сингапура, Японии и Германии. Требуются также несколько наименований металлокерамических корпусов транзисторов и интегральных схем – их мы пока покупаем у американцев, голландцев, французов и сингапурцев. Необходимо заменить приемопередающие модулей для радиолокации производства США, многоканальные фильтры (мультиплексоры) из США, Канады, Франции, а также несколько видов усилителей мощности, в основном, американского происхождения.


В основном, в списке «на вылет» преобладают поставщики из США и Японии, когда речь идет о создании новых видов резисторов, в том числе для работы в вакууме. Также нашему ВПК нужна замена керамических помехоподавляющих фильтров, которые поступали из США и Франции. Есть в списке высоковольтные конденсаторы с повышенными реактивными токами и миниатюрные алюминиевые оксидно-электролитические конденсаторы. Разработав их, в России попрощаются с японским и американским импортом. Будет создана смена немецким и японским варисторам, электронным соединителям и клеммам из Швейцарии, Германии, Франции и США.


Как уже понимает читатель, список заказываемых разработок довольно объемный. Мы перешли на его вторую половину.


Итак, будет заказана разработка литий-полимерных высокомощных аккумуляторов для автономного электропитания перспективной радиоэлектроники, а также создание модулей электропитания класса DC/DC для работы от бортовых сетей. В связи с этим, под удар импортозамещения попадут поставщики не только из постоянно упоминающихся США, но и Финляндии и Южной Кореи. Заказывают в Минпромторге и разработку межплатных, силовых и комбинированных электрических соединителей, несколько видов дросселей, фильтры для различных частот, кварцевые генераторы для применения в том числе в аппаратуре координатно-временного и навигационного обеспечения, специализированные реле, цифровой преобразователь угла индукционного типа, монтажные теплостойкие провода для изделий ракетно-космической техники и серию фазостабильных радиочастотных кабельных сборок. Всё это обилие различных компонентов в Россию закупалось из США, Японии, Германии, Великобритании, Швейцарии, Франции и даже Новой Зеландии.


Остается лишь пожелать авторам нашей «большой волны электронного импортозамещения» достижения в течение 2 лет обозначенной хорошей цели – избавиться от засилья импорта в изделиях, от которых зависит безопасность нашей страны, и в дальнейшем – транслировать удачный опыт на гражданский рынок.
18.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Техносфера
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Канада
Новая Зеландия
Россия
Сингапуp
США
Финляндия
Франция
Швейцария
Южная Корея
Япония
Компании
Минпромторг РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1169
№1
18.09.2017 19:38
Охлаждение отношений с Западом однозначно положительно сказывается на развитие техники в России.
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