Улан-Удэнский авиационный завод готовится к сертификации серийного производства вертолета Ми-171А2



Летные испытания второго опытного образца среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2.

Источник: http://rus-helicopters.com Летные испытания второго опытного образца среднего многоцелевого вертолета Ми-171А2.Источник: http://rus-helicopters.com

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) приступил к подготовке сертификации производства вертолета Ми-171А2. Заявка предприятия на проведение сертификационных работ принята Федеральным агентством воздушного транспорта РФ (Росавиация) и направлена в Авиационный регистр РФ для организации работ. Ориентировочно аудит назначен на начало октября 2017 года.

Ранее холдинг «Вертолеты России» получил от Росавиации сертификат типа на средний многоцелевой вертолет Ми-171А2. Сертификация открыла путь к серийному производству этого вертолета и его поставкам коммерческим заказчикам.

«Сертификат одобрения, который мы рассчитываем получить в течение нескольких месяцев, подтвердит, что производство Улан-Удэнского авиационного завода соответствует требованиям Авиационных правил, а предприятие готово приступить к серийному производству Ми-171А2», - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Предприятия, поставляющие заказчикам гражданскую авиационную технику, в соответствии с Воздушным кодексом РФ подлежат обязательной сертификации. В сертификацию производства входит оценка условий и процедур производства сертифицируемой продукции, контроль за выполнением этих процедур и надзор за качеством продукции со стороны независимого органа.

В настоящее время на У-УАЗ завершается корректировка нормативной документации в соответствии с требованиями Росавиации, оформляется передача комплекта конструкторской документации на Ми-171А2 от разработчика – Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля. Итогом работы станет документ об окончании этапа освоения производства и готовности предприятия к серийному производству Ми-171А2.

Многоцелевой вертолет Ми-171А2 представляет собой результат глубокой модернизации машин всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений относительно базовой модели. Вертолет оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 с цифровой системой управления. В связи с увеличением мощности силовой установки усилена трансмиссия. Применение цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией данных позволило сократить состав экипажа до двух человек. Введение в состав бортового электронного оборудования аппаратуры диагностики и контроля состояния основных систем повысило надежность вертолета и дало возможность сократить затраты времени на его техническое обслуживание. На вертолете установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки.