Толбоев о разбившемся в США Су-27: я его предупреждал



Магомед Толбоев.

Источник: 20ya.ru Магомед Толбоев.Источник: 20ya.ru

Заслуженный летчик-испытатель России, герой РФ, почётный президент авиасалона «Макс» Магомед Толбоев заявил, что предупреждал погибшего накануне на учениях в Неваде на истребителе советского производства подполковника ВВС США Эрика Шульца об опасности фигур высшего пилотажа, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Подполковник ВВС США Эрик "Док" Шульц, погибший в авиационной катастрофе в районе авиабазы Неллис 05.09.2017. Источник: ВВС США

Он рассказал, что говорил с ним на авиасалоне «Макс» в этом году.

«Я с ним разговаривал, я месяц назад ему говорил: не надо делать то, что мы делаем. Я ему показывал мёртвые петли, но говорил: не надо этого делать. Это только наш самолёт, родной, мы знаем, что с ним делать. Сначала надо знать, на чём ты летишь. Казак на своей лошади только казак», — сказал он.

Он поделился своим мнением об американском военном. «Он хороший парень был, летал хорошо, судьба его такова. Он был опытный, без вопросов», — сказал Толбоев, добавив, что считает американских и английских лётчиков — великолепными пилотами, в России, подчеркнул он их ценят и никогда плохо не говорят «как о профессионалах».

«Я просто предупреждал их: нельзя этого делать. Разница — 1 градус, ровно один градус. Но есть некоторые тонкости очень глубокие, только мы, лётчики-испытатели их знаем. Я ему говорил: "погибнешь, нельзя делать то, что я делаю". Это грань», —отметил он.

По словам Толбоева, в США с 1967 года есть эскадрилья, которая оснащена советской техникой, на которой отрабатываются отдельные элементы пилотажа.

Напомним, накануне на учениях в Неваде на секретной авиабазе ВВС США «Зона 51» разбился истребитель российского производства, по различным версиям — СУ-27 или СУ-30. За его штурвалом находился Эрик Шульц.