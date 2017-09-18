США засекретили катастрофу советского истребителя близ Зоны 51
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Пилот эскадрильи «Агрессор» ВВС США.
Источник: Jonathan Snyder / U.S. Air Force
Представитель авиабазы Неллиc в Неваде (США) отказалась прояснить ситуацию с крушением самолета, предположительно, советского производства. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает РИА Новости.
"Все детали касательно случившегося 5 сентября инцидента засекречены", — сказала представитель пресс-службы авиабазы в ответ на вопрос журналистов агентства, добавив, что информация о произошедшем сообщаться общественности не будет.
Инцидент произошел примерно в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис, которая находится неподалеку от Лас-Вегаса. В этом же направлении расположено удаленное подразделение авиабазы Эдвардс, более известное как Зона 51. На этой базе разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа.
Ранее пресс-служба авиабазы в своем релизе объявила о самом инциденте, а также о том, что в результате катастрофы погиб подполковник Эрик Шульц.
Пилот, по данным источников ресурса Aviation Week, командовал эскадрильей, которая занимается испытаниями зарубежной техники. В распоряжении этого подразделения есть ряд самолетов советского производства, в том числе истребитель-перехватчик МиГ-29 и несколько машин, построенных компанией "Сухой", в частности, Су-27.
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16.09.2017
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Филипп
42
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№1
18.09.2017 08:58
Опасаются "встречи" в небе над Сирией, вот и готовили различные "заготовки", для них - неудачно, а что в небе при встречи будет, то в реальности будет. Дай Бог, что бы было как в Корее...
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wedmed5
741
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№2
18.09.2017 09:34
Цитата, Филипп сообщ. №1Дай бог, чтобы небыло вообще никак.
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Vadim Martinov
67
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№3
18.09.2017 18:17
Блин! а мы ждали приглашения МАК на разбор катастрофы. Хотя причина тут и так ясна, опять подстава из РФ
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