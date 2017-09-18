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США засекретили катастрофу советского истребителя близ Зоны 51

18.09.2017 Lenta.ru 719 3
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Agressor_pilot
Пилот эскадрильи «Агрессор» ВВС США.
Источник: Jonathan Snyder / U.S. Air Force

Представитель авиабазы Неллиc в Неваде (США) отказалась прояснить ситуацию с крушением самолета, предположительно, советского производства. Об этом в субботу, 16 сентября, сообщает РИА Новости.

"Все детали касательно случившегося 5 сентября инцидента засекречены", — сказала представитель пресс-службы авиабазы в ответ на вопрос журналистов агентства, добавив, что информация о произошедшем сообщаться общественности не будет.

Инцидент произошел примерно в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис, которая находится неподалеку от Лас-Вегаса. В этом же направлении расположено удаленное подразделение авиабазы Эдвардс, более известное как Зона 51. На этой базе разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа.

Ранее пресс-служба авиабазы в своем релизе объявила о самом инциденте, а также о том, что в результате катастрофы погиб подполковник Эрик Шульц.

Пилот, по данным источников ресурса Aviation Week, командовал эскадрильей, которая занимается испытаниями зарубежной техники. В распоряжении этого подразделения есть ряд самолетов советского производства, в том числе истребитель-перехватчик МиГ-29 и несколько машин, построенных компанией "Сухой", в частности, Су-27.
16.09.2017
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Страны
США
Продукция
МиГ-29
Су-27
Компании
Сухой ПАО

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Филипп
42
№1
18.09.2017 08:58
Опасаются "встречи" в небе над Сирией, вот и готовили различные "заготовки", для них - неудачно, а что в небе при встречи будет, то в реальности будет. Дай Бог, что бы было как в Корее...
+1
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RU
wedmed5
741
№2
18.09.2017 09:34
Цитата, Филипп сообщ. №1
Дай бог, чтобы небыло вообще никак.
+2
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RU
Vadim Martinov
67
№3
18.09.2017 18:17
Блин! а мы ждали приглашения МАК на разбор катастрофы. Хотя причина тут и так ясна, опять подстава из РФ
0
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