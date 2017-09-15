Рекордный год для уведомлений по американским продажам по линии FMS

Как сообщило американское издание "Defense News" , Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 12 сентября 2017 года распространило информацию о рекордном количестве уведомлений о предстоящих продажах по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), направленных им в 2017 финансовом году Конгрессу США и одобренных Государственным департаментом США. Общая предварительная стоимость предполагаемых поставок по данным уведомлениям составила 75,9 млрд долл, что является абсолютным годовым рекордом за весь период существования механизма FMS. Данная информация была распространена уже сейчас, несмотря на то, что 2017 финансовый год заканчивается только 30 сентября 2017 года.

Один из построенных для Саудовской Аравии по соглашениям 2012 года по линии FMS истребителей Boeing F-15SA (номер ВВС США 12-1003) (с) Tim Guzman

Следует отметить, и об этом пишет и "Defense News" , что не всегда уведомления DSCA о предполагаемых поставках ведут к заключению фактических соглашений на поставки, равно, как и заявляемая в уведомлениях стоимость соглашений по линии FMS не всегда соответствует реальной, и оказывается завышенной. Показательно, что накануне 11 сентября 2017 года DSCA направило в Конгресс уведомление о предполагаемой продаже Канаде 18 истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet оценочной стоимостью 5,23 млрд долл, включив его в общую рекордную сумму итогов года, хотя само канадское правительство пока что не выразило никаких определенных намерений относительно возможности приобретения самолетов F/A-18E/F.

Предыдущий рекорд DSCA по объемам выпущенных уведомлений пришелся на 2012 финансовый год (68,6 млрд долл), когда почти половину (около 31,5 млрд долл) декларированной тогда стоимости составило реально заключенное затем соглашение на поставку Саудовской Аравии истребителей Boeing F-15SA. В 2016 финансовом году общий объем уведомлений составил 33,6 млрд долл.

В 2017 финансовом году крупнейшими изданными уведомлениями DSCA стали уведомления о продаже 72 истребителей Boeing F-15QA Катару (объявленная предполагаемая стоимость 21,1 млрд долл), 40 истребителей Boeing F/A-18E/F Кувейту (10,1 млрд долл), упомянутых 18 истребителей Boeing F/A-18E/F Канаде (5,23 млрд долл), семи зенитных ракетных систем Patriot PAC-3 Румынии (3,9 млрд долл), 48 транспортных вертолетов Boeing CH-47F Chinook Саудовской Аравии (3,51 млрд долл), боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache ОАЭ (3,5 млрд долл) и 19 истребителей Lockheed Martin F-16V Бахрейну (2,785 млрд долл).

Фактически же, например, соглашение по продаже истребителей F-15QA Катару было заключено только на 36 самолетов на сумму около 12 млрд долл.

Из общего числа 73 уведомлений в 2017 финансовом году, 17 уведомлений были на предполагаемую сумму более 1 млрд долл каждое. Из общей суммы уведомлений, 47,1 млрд долл были одобрены администрацией президента Барака Обамы, а остальные 28,8 млрд долл - уже администрацией Дональда Трампа.

Основная доля стоимости изданных уведомлений пришлась на страны Ближнего Востока - 27 уведомлений суммарно на 52 млрд долл.