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Алжир покупает у России 300 боевых машин поддержки танков "Терминатор" (Al Maghrib Today, Марокко)

18.09.2017 ИноСМИ 649 0
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БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби
БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.
Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин

Алжир купил у России 300 боевых машин поддержки танков "Терминатор" (БМПТ-72). Алжирский портал Menadefence. net сообщает, что Алжир подписал соглашение с Россией о поставках этой техники в 2016 году, и алжирская армия использует ее для поддержки современных российских танков Т-90СА.

Алжир является одним из основных импортеров российского оружия. Недавно алжирская армия при поддержке российских экспертов модернизировала машины БМП и BMП-2M.

Алжирский портал Menadefence. net опубликовал детали соглашения. В частности, ожидается, что поставка танков начнется в первом квартале 2018 года и продолжится до конца 2019 года. Модели, выбранные Алжиром, являются новейшими боевыми машинами, которые по своим характеристикам близки возможностям танков Т-90. Именно это стало причиной задержки подписания контракта.

Министерство обороны Алжира приступило к модернизации систем обороны в 2015 году и объявило о начале переговоров под руководством своих экспертов по вооружению с крупнейшими производителями оружия в мире. Алжирские власти сосредоточились на приобретении сложной военной техники, с помощью которой алжирская армия может преодолеть проблемы безопасности у восточных и южных границ государства.


Рабия Харис (Rabia Haris)
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
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Страны
Алжир
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Терминатор-2

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