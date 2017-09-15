Алжир покупает у России 300 боевых машин поддержки танков "Терминатор" (Al Maghrib Today, Марокко)
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БМПТ "Терминатор" производства ОАО НПК "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений IDEX-2013 в Абу-Даби.
Источник: © РИА Новости, Сергей Субботин
Алжир купил у России 300 боевых машин поддержки танков "Терминатор" (БМПТ-72). Алжирский портал Menadefence. net сообщает, что Алжир подписал соглашение с Россией о поставках этой техники в 2016 году, и алжирская армия использует ее для поддержки современных российских танков Т-90СА.
Алжир является одним из основных импортеров российского оружия. Недавно алжирская армия при поддержке российских экспертов модернизировала машины БМП и BMП-2M.
Алжирский портал Menadefence. net опубликовал детали соглашения. В частности, ожидается, что поставка танков начнется в первом квартале 2018 года и продолжится до конца 2019 года. Модели, выбранные Алжиром, являются новейшими боевыми машинами, которые по своим характеристикам близки возможностям танков Т-90. Именно это стало причиной задержки подписания контракта.
Министерство обороны Алжира приступило к модернизации систем обороны в 2015 году и объявило о начале переговоров под руководством своих экспертов по вооружению с крупнейшими производителями оружия в мире. Алжирские власти сосредоточились на приобретении сложной военной техники, с помощью которой алжирская армия может преодолеть проблемы безопасности у восточных и южных границ государства.
Рабия Харис (Rabia Haris)
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15.09.2017
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