"Вертолеты России" провели конференцию для потенциальных эксплуатантов Ка-226Т



Многоцелевой вертолет легкого класса КА-226Т.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Многоцелевой вертолет легкого класса КА-226Т.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 15 сентября. "Вертолеты России" совместно с Iran Helicopter Support and Renewal Company (IHSRC) организовали в Тегеране конференцию для потенциальных эксплуатантов Ка-226Т из Ирана.

По результатам выполненной программы полетов вертолета Ка-226Т в Иране в условиях экстремально высоких температур холдинг представил результаты испытаний данного вертолета и обсудил перспективы поставки этой модели на иранский рынок.

С иранской стороны в конференции приняли участие представители министерств и ведомств, заинтересованных в закупке российской вертолетной техники. На летно-испытательном комплексе компании IHSRC для участников и официальных лиц был организован летный показ вертолета Ка-226Т.

Кроме того, в ходе конференции специалисты холдинга рассказали потенциальным эксплуатантам о технических характеристиках, особенностях эксплуатации и вариантах оснащения Ка-226Т. Также поднимались вопросы валидации сертификата Ка-226Т в Иране и организации системы послепродажного обслуживания российских вертолетов в этой стране. Проектом создания службы авиационной скорой помощи Ирана предусматривается закупка до 80 вертолетов легкого класса.

"Это крайне важное мероприятие для нас, поскольку мы получили возможность напрямую обратиться к нашим потенциальным заказчикам и подробно рассказать им о ключевых преимуществах Ка-226Т. Мы прорабатываем возможность поставки этих вертолетов в интересах службы авиационной скорой помощи Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

В июле 2017 года вертолет Ка-226Т прибыл в Иран для участия в испытаниях, целью которых было изучение возможности эксплуатации данной машины в условиях экстремально высоких температур. По итогам испытаний, завершившихся в начале сентября, было подтверждено, что Ка-226Т может эксплуатироваться при температурах до +50 град. С.

Благодаря соосной схеме винтов Ка-226Т обладает большим запасом тяги и высокой скороподъемностью, что увеличивает статический потолок вертолета. Аэродинамическая симметрия и отсутствие перекрестных связей в каналах управления упрощают пилотирование вертолета, что особенно важно при полетах на малой высоте. Такая машина более маневренна во всем диапазоне скоростей полета. Вертолет Ка-226Т идеально подходит для решения задач в горной местности и при высоких температурах.

Превосходные летно-технические характеристики и высокий уровень живучести Ка-226Т обеспечиваются, в частности, наличием двух современных двигателей Arrius 2G1 производства компании Safran Helicopter Engines, обладающих достаточной мощностью, что критически важно в высокогорье и регионах с жарким климатом. Даже при отказе или повреждении одного из двигателей, вертолет сможет продолжить полет с одним из них. Ка-226Т вобрал в себя лучшие достижения конструкторской школы фирмы "Камов": модульность конструкции, что делает вертолет по-настоящему многофункциональным, простую технику пилотирования, низкий уровень вибраций, высокую надежность, безопасность полетов и неприхотливость в эксплуатации, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".