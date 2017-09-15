Артиллеристы уничтожат объекты "противника" на учениях "Запад-2017"



Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений Запад-2017.

Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений Запад-2017.Источник: © РИА Новости / Павел Герасимов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Артиллеристы России и Белоруссии совместно отработают обнаружение и уничтожение объектов "противника" на учении "Запад-2017", сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) и вооруженных сил Белоруссии отработают совместные действия по обнаружению и поражению объектов "противника" в ходе проведения совместного стратегического учения "Запад-2017", - говорится в сообщении.

Отмечается, что артиллеристы двух стран будут действовать в составе смешанных дивизионов под единым руководством штаба учения. В ходе учения будут привлечены свыше 30 расчетов гаубичных систем 2С19 "Мста-С", 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", а также минометных комплексов 2С12 "Сани" и 2Б14 "Поднос" и РСЗО БМ-21 "Град" и "Торнадо-Г".

Военные проведут совместную разведку целей, а контроль поражения мишеней будут осуществлять беспилотники ЗВО, оснащенные многофункциональным комплексом "Орлан-10".

Совместное стратегическое учение "Запад-2017" вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии проводится с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов ВС РФ и Белоруссии. Учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств.