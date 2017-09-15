Военнослужащие ПВО успешно выполнили пуски ракет С-300 на учениях в Бурятии
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Военнослужащий у зенитно-ракетной системы С-300.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Всего было произведено десять боевых пусков
УЛАН-УДЭ, 15 сентября. /ТАСС/. Расчеты зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300 выполнили боевые стрельбы на специализированном полигоне Телемба в Бурятии. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"В рамках тактического учения с зенитно-ракетными частями соединения ПВО военнослужащие выполнили около успешных десять боевых пусков", - сообщили в пресс-службе.
Расчеты поразили ракеты-мишени типа "Бекас" и "Армавир", имитирующие как существующие, так и перспективные малозаметные аэродинамические цели, летящие на высоте от 50 до 20 тыс. метров.
В учении приняли участие и экипажи истребителей Су-30СМ авиачасти округа, дислоцированной в Хабаровском крае. Ими также поражены несколько воздушных мишеней типа "Армавир". "Кроме того, боевые стрельбы по воздушным мишеням провели экипажи самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", - добавили в ВВО.
ЗРС С-300 предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 км, летящих со скоростью до 2,1 тыс. м/ с. Она способна одновременно уничтожить до 24 целей.
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15.09.2017
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