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"Вертолеты России" провели переговоры с китайскими партнерами на China Helicopter Expo 2017

15.09.2017 АО «Вертолеты России» 272 0
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AVICopter AC332
AVICopter AC332 (Advanced Heavy Lifter - AHL) Heavy-Lift / High-Altitude Transport Helicopter.
Источник: militaryfactory.com

Холдинг "Вертолеты России" в рамках международной выставки China Helicopter Expo 2017 провел переговоры с рядом китайских компаний, обсудив реализацию заключенных контрактов и перспективы новых поставок вертолетной техники в КНР.


В частности, на встрече с руководством компании United Helicopters, являющейся официальным дистрибьютором холдинга "Вертолеты России", обсуждалось исполнение контрактов, подписанных в рамках авиасалона МАКС-2017. Кроме того, в ходе переговоров с руководством Пекинского центра экстренного реагирования «Beijing 999» обсуждались перспективы закупки вертолетов Ансат в медицинском оснащении.

Также в рамках деловой программы выставки состоялась встреча с руководством компании Avicopter, посвященная реализации совместного проекта по разработке гражданского тяжелого вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL).


На переговорах с Lectern Aviation Supplies Company, в свою очередь, обсуждались перспективы поставок в Китай тяжелых вертолетов Ми-26ТС.


"Рынок гражданской вертолетной техники в КНР чрезвычайно обширен, мы наблюдаем устойчивый спрос на наши машины практически во всех сегментах и ожидаем, что в будущем потребность китайских эксплуатантов в качественных и надежных вертолетах будет только расти. Уже сейчас мы закладываем основы для плодотворного сотрудничества на годы вперед, на China Helicopter Expo мы провели ряд весьма продуктивных встреч с нашими китайскими партнерами", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Одной из главных тем переговоров с China Aviation Service Corp. (CASC) стало продвижение вертолетов Ми-171 на китайском рынке. В частности, обсуждалась возможность сертификации этого вертолета в КНР с новым двигателем ВК-2500-03, создание склада запчастей, а также организация демо-тура вертолета Ми-171 с новой силовой установкой в высокогорных районах Китая.
15.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Ансат
ВК-2500
Ми-17
Ми-26
Ми-8АМТ
Компании
AVIC
CASC
Вертолеты России
Проекты
Медицина

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