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В России создана высокоточная помехозащищенная система радионавигации

15.09.2017 Техносфера 596 0
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Вышка мобильной связи
Вышка мобильной связи.
Источник: http://tehnoomsk.ru/

Новая разработка выполнена специалистами предприятий государственного холдинга «Росэлектроника» и обеспечивает наивысшую точность позиционирования объектов – всего до 10 см, причем в трехмерном пространстве (точность распространенных систем спутниковой навигации на практике варьируется в диапазоне 1-1,5 метров). Новая российская система практически на 100% защищена от попыток глушения сигнала.


Уникальность реализованного проекта — в том, что это отечественная технология, передатчики которой используют специально созданные защищенные российские микросхемы. Первые испытания системы из 4 передатчиков демонстрируют выдающиеся результаты. 12 сентября о них расскажут на тематической выставке «Импортозамещение» в столице нашей Родины — Москве.


Пока же создатели новинки сообщают следующее. Передатчики новой системы радионавигации будут устанавливать на многочисленных вышках мобильной связи. Они обладают более высокими энергетическими возможностями, чем спутниковые. Сигнал в сети будет не только более устойчив к подавлению, но и защищен от подделки с помощью алгоритма, обеспечивающего его постоянное изменение. В этом заключается одно из основных отличий разработки от глобальных систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo, сигналы которых хорошо известны, постоянны и могут быть подвержены такому воздействию, как «спуфинг» (подделка) с враждебными целями.


Ориентировочная цена одного передающего устройства (можно назвать его «базовой станцией») разработчиками определена в 60000 рублей. Потребительский модуль для установки на автотранспорт имеет габариты всего 5х10 см и обладает крайне низким энергопотреблением.


Сфера практического применения новой системы обширна: противоугонные системы, защищенные от глушения, системы мониторинга движения транспорта, в том числе беспилотного, а также объектов, которые плохо видны спутникам ГЛОНАСС, например, в открытых золотодобывающих карьерах. Российская система локальной навигации возьмет под контроль данные о ДТП, необходимые для ГИБДД и страховых компаний. В будущем она может быть использована в наземных беспилотных транспортных средствах, где безопасность движения требует точности в пределах 10 сантиметров.
15.09.2017
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принадлежат Техносфера
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Страны
Россия
Компании
Росэлектроника
Проекты
GPS
ГЛОНАСС

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