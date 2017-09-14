Булгаков: "Мы знаем, какие танки будут у России после 2030 года"



Дмитрий Булгаков.

Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович Дмитрий Булгаков.Источник: РИА Новости/Владимир Астапкович

Заместитель министра обороны РФ, генерал армии — о российских танках будущего и модернизации уже существующих боевых машин

В Вооруженных силах РФ ожидают поступления новейших танков Т-14 "Армата", обновленных Т-72БР и Т-80БВМ, а также новейших боевых машин поддержки "Терминатор". Замминистра обороны, Герой России, генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал "Известиям" о том, какие танки нужны вооруженным силам и какими они будут после 2030 года.

— Дмитрий Витальевич, часто можно услышать, что боевые действия с применением бронетехники, танков — это прошлое. Зачем они нужны, когда основные задачи сегодня решают авиация и высокоточные боеприпасы?

— Не соглашусь. Опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике еще раз убедительно показал, что сколь бы объемными и важными ни были задачи, решаемые дальнобойным высокоточным оружием (ВТО), воздушно-космическими и военно-морскими силами, достичь намеченных целей без участия сухопутных войск невозможно. Танки и сегодня, и в обозримом будущем останутся основным современным средством для ведения боевых действий сухопутными войсками. Ведь только после захвата или удержания назначенных рубежей можно говорить об успехе операции. Так что бронетанковое вооружение будет оставаться единственным видом вооружения, обеспечивающим огневое поражение противника на дальности прямой видимости с немедленным использованием результатов огневых ударов, одновременно способным обеспечить защищенность личного состава от широкого спектра современных и перспективных средств поражения.

— Основная часть бронетанковой техники, которая до последнего времени стояла на вооружении армии, еще советского производства. Сроки ее эксплуатации превышают 20 лет. Это значит, что не только она сама морально устаревшая, но и идеология ее применения, которая закладывалась с учетом оперативного искусства еще прошлого века…

— Ситуация по обеспечению соединений и воинских частей современной бронетехникой за последние годы значительно изменилась. Мы не пошли по пути "подражания" западным образцам. При разработке тактико-технических заданий на новые образцы бронетехники были использованы новые принципиальные подходы. В отечественной редакции они выглядят следующим образом: модульность — использование готовых (заранее разработанных) модулей вооружения, защиты, силовых установок и т. п.; блочность — возможность устанавливать и быстро заменять блоки защитных устройств, вооружения и других систем; базовость — возможность создания на основе унифицированных платформ широкого спектра боевых и обеспечивающих машин; встраиваемость — возможность применять новые образцы бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) в границах созданного единого информационно-коммуникационного пространства. Именно на этих принципах и создается новая техника для сухопутных войск — "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг", а также ОКР "Платформа-О", "Тайфун-К" и "Тайфун-У" по созданию новых образцов военной автомобильной техники.

Доля современной бронетехники уже составляет сегодня около 50%. Более 40 соединений и воинских частей были перевооружены на современные образцы БТВТ. Это порядка 3000 единиц техники. Перевооружение позволило решить еще одну важную задачу — повысить уровень исправного БТВТ. За последние пять лет этот показатель достиг 98%.

— Если конкретизировать ситуацию?

— Могу сказать, что в этом году на вооружение будет принята боевая машина поддержки танков. Это принципиально новый тип бронетехники. В войска поставляется модернизированный танк Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками. Проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в ОКР "Прорыв-3". Ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ. В этих работах первоочередное внимание уделено дальнейшему повышению их огневой мощи, защищенности и командной управляемости. В ближайшее время будут проведены необходимые испытания этих машин. Все они с успехом были продемонстрированы на проведенном в конце августа этого года международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Вообще программа развития нашей бронетехники рассматривается нами на период до 2030 года. Прорабатывается концептуальный облик основных образцов БТВТ не только до, но и после 2030 года.

— В чем суть этих изысканий?

— В танкостроении идет поиск альтернативных вариантов развития бронетанкового вооружения. Основные усилия конструкторов сосредоточены в направлении реализации принципиально новых схем компоновки изделий. Например, уменьшить забронированный объем (особенно его обитаемых отделений), поскольку именно эти области приходится защищать наиболее толстой и тяжелой броней. Поэтому в качестве альтернативы часто рассматривают схемы с размещением основного вооружения с выносом его из забронированного пространства.

Анализ сложившейся ситуации подвел руководство Минобороны к принятию решения о проведении опытно-конструкторских работ по созданию перспективного танка, колесных и гусеничных боевых машин пехоты и бронетранспортеров на основе нестандартных компоновочных решений с использованием новых компонентов — бортовых информационно-управляющих систем, необитаемых боевых модулей, автоматизированных систем управления огнем, систем активной защиты.

В качестве примера приведу танк Т-14 "Армата". В нем экипаж из трех человек размещается в передней части корпуса в изолированной капсуле, оснащенной средствами жизнеобеспечения. Вооружение размещено в необитаемой башне и включает в себя пушку калибра 125 мм, спаренный с ней пулемет калибра 7,62 мм и пулемет на крыше башни калибра 7,62 мм.

Такое компоновочное решение позволило сохранить приемлемую боевую массу. Все полученные за счет новой компоновки резервы массы были направлены на повышение защищенности машины и экипажа. Усовершенствованная броневая защита дополнена возможностями комплексной динамической защиты и нового комплекса активной защиты, позволяющего нейтрализовать все современные противотанковые средства поражения.

— Старой бронетехники на армейских складах и в частях еще очень много. Она будет утилизироваться? Или всё же есть планы по ее модернизации?

— Модернизация стоящих на вооружении образцов бронетанкового вооружения и техники — наиболее быстрый, эффективный и наименее затратный путь решения проблем продления жизненного цикла ранее выпущенных изделий. Главным автобронетанковым управлением Минобороны совместно с предприятиями оборонной промышленности проводится постоянная работа по модернизации всего существующего парка бронетанкового вооружения и техники. Этот процесс направлен на повышение основных боевых свойств — огневой мощи, защищенности, подвижности и командной управляемости. Я уже говорил, что сейчас в армию поступают усовершенствованные танки Т-72Б3. Принято решение по модернизации газотурбинных машин Т-80. Всё это не сиюминутные решения, а большие программы по повышению эффективности парка техники, уже имеющегося у Минобороны.

Алексей Рамм, Дмитрий Литовкин