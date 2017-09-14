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Роботов-разведчиков спустят с привязи

14.09.2017 Известия.ru 350 0
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Автоматизированная система для подводной добычи
Автоматизированная система для подводной добычи нефти и газа на арктическом шельфе, разрабатываемая Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).
Источник: http://pro-arctic.ru/

Подводные роботы для поиска углеводородов в Арктике будут «общаться» и подзаряжаться бесконтактным способом.


Фонд перспективных исследований (ФПИ) и Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» сформулировали технические требования к автономным необитаемым подводным аппаратам для поиска полезных ископаемых на континентальном шельфе в Северном Ледовитом океане. Создание роботов-беспилотников предусмотрено проектом госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 года». Подводные роботы будут «общаться» между собой, составлять карты океанического дна и самостоятельно заряжаться на базе по мере необходимости. Российские компании приступят к созданию прототипов таких роботов и испытательного стенда-«гаража» для их парковки в следующем году.


Роботы предназначены для проведения разведки дна Северного Ледовитого океана с помощью специальных сенсоров. Они будут искать залежи нефти и газа, строить карты дна для последующего строительства инженерных сооружений добычи и транспортировки углеводородов.


— Получаемую при сейсморазведке информацию они будут собирать на внутренний накопитель и передавать для обработки с помощью беспроводной связи после входа в специальный «гараж». Там же аппарат сможет подзарядиться. Мы предполагаем, что это будут бесконтактная передача информации и бесконтактная подзарядка, — рассказал на прошедшем в ФПИ совещании главный конструктор Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин», руководитель лаборатории ФПИ Евгений Торопов.


На совещании было объявлено, что сбор информации в онлайн-режиме с подводных роботов, осуществляющих сейсморазведку, не планируется. Передача данных будет осуществляться только внутри специального «гаража». Такое решение выбрано с учетом большого расхода энергии при передаче крупных массивов информации на дальние расстояния. Однако роботы-разведчики не будут полностью «безмолвными». Предполагается, что они будут общаться между собой во время выполнения подводной разведки местности, синхронизируя взаимное движение при составлении карты дна океана.


В рамках пилотного этапа реализации проекта, описанного в госпрограмме по развитию Арктики, планируется создание «гаража»-стенда и нескольких роботов-разведчиков. На испытательном стенде планируется отработать задачи выпуска группы аппаратов, коллективное управление ими, организацию последующей парковки обратно в «гараж» с отработкой беспроводных технологий подзарядки и передачи крупных массивов данных.


Начальник научно-исследовательского центра концерна «ЦНИИ «Электроприбор» (ведущего российского института в области высокоточной навигации и оптоэлектронных систем наблюдения подводных лодок) Андрей Машонин уверен, что без создания робототехнического комплекса вопрос сейсморазведки в Арктике не решить.


— Сейсморазведка сейчас является основным методом поиска залежей полезных ископаемых на шельфе. Имеющиеся технологии не позволяют работать в районах, покрытых льдом и при волнении моря более 5 баллов, — сказал Андрей Машонин. — При этом в морях российской части Арктики только два месяца в году можно осуществлять сейсморазведку имеющимися технологиями, что делает ее экономически неэффективной. Выходом из этой ситуации является создание робототехнических комплексов для подводной и подледной сейсморазведки. Идея эта не нова, но ни одна из стран к решению этой проблемы не подошла, — сказал он.


Объемы финансирование работ по созданию сейсморегистрирующих автономных необитаемых подводных аппаратов не раскрывается, как и предполагаемая цена одного такого аппарата.


В Европе в течение нескольких лет реализуется похожий проект, направленный на создание роботизированного комплекса для проведения сейсморазведки на шельфе. Для его реализации создан консорциум из девяти европейских организаций. Целью проекта является создание роботов-разведчиков стоимостью каждого до €50–100 тыс., что, как рассчитывают в Европе, принесет существенный экономический эффект в деле поиска полезных ископаемых по сравнению с использованием традиционных способов сейсморазведки. В отличие от российской разработки европейским роботам задача функционирования подо льдом не ставится.


Как ранее сообщали «Известия», к созданию российских роботов-разведчиков привлечены ведущие российские предприятия Объединенной судостроительной корпорации и госкорпорации «Росатом». Непосредственные работы по проектированию комплексов выполнит Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» во взаимодействии с ФПИ.


Разработанный ЦКБ «Рубин» проект прототипа робототехнической системы для сейсморазведки на арктическом шельфе предполагает создание опускаемого на морское дно с надводного судна или с подлодки «гаража» на несколько мини-субмарин с гидро- и геоакустическими сенсорами, способными длительное время находиться в автономном плавании и проводить исследования шельфа Мирового океана.
14.09.2017
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