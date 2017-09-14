В России построят арктических роботов для добычи углеводородов



Многоцелевой арктический робот РОИН Р-300.

Источник: http://intehros.ru/ Многоцелевой арктический робот РОИН Р-300.Источник: http://intehros.ru/

Российские компании в следующем году приступят к разработке прототипов перспективных автономных подводных комплексов сейсморазведки и бурения. Такая задача внесена в проект госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 года», которую вчера на заседании правительства представил премьер Дмитрий Медведев. Подводные роботы будут предназначены для поиска, обустройства месторождений и добычи углеводородов как на арктическом шельфе, так и в любом другом районе Мирового океана. К их созданию привлечены ведущие российские предприятия Объединенной судостроительной корпорации и госкорпорации «Росатом». Непосредственные работы по проектированию комплексов выполнит Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» во взаимодействии с Фондом перспективных исследований (ФПИ).

По предварительным оценкам, применение роботов для поиска и добычи арктической нефти даст России преимущества по сравнению с существующими методами и техническими системами — донными сенсорами и надводными судами с сейсмокосами.

— Фондом перспективных исследований уже несколько лет реализуется серия проектов, направленных на подводное автономное освоение полезных ископаемых арктических морей. В рамках выполнения этих работ ЦКБ МТ «Рубин» разработаны технические предложения по созданию основных подсистем, важнейшими из которых являются подсистемы сейсморазведки и автономного бурения. Помимо этого, разработаны подводные автономные комплексы энергообеспечения и транспортировки, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора ФПИ Игорь Денисов.

По его словам, совместно с партнерскими организациями фондом подготовлен большой пакет предложений, ряд из которых включен в проект государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 года». В частности, программой предусмотрено создание натурного прототипа подводного комплекса сейсморазведки и отработка технологии непрерывного подводного бурения на базе испытания прототипа роботизированного модуля. К их созданию российские предприятия приступят уже со следующего года.

— Проведенные расчеты экономической оценки реализации этих технологий подтверждают целесообразность их создания и экономическую привлекательность. Оценки показывают существенную экономическую выгоду для Российской Федерации и перспективы развития данной отрасли в условиях преимуществ на мировом рынке, — рассказал «Известиям» руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко.

Разработанный ЦКБ «Рубин» проект прототипа робототехнической системы для сейсморазведки на арктическом шельфе предполагает создание опускаемого на морское дно с надводного судна или с подлодки «гаража» на несколько мини-субмарин с гидро- и геоакустическими сенсорами, способными длительное время находиться в автономном плавании и проводить исследования шельфа Мирового океана на наличие полезных ископаемых.

30 августа ФПИ провел семинар с исполнителями работ и заинтересованными ведомствами, в ходе которого обсуждались основные направления и перспективы развития технологий морской автономной сейсморазведки. Всего в совещании приняли участие представители более 20 организаций, включая перспективных заказчиков роботизированных комплексов — компании и научные институты, занимающиеся разведкой природных ископаемых в Арктике.

— В ряде районов Арктики, в которых обнаружена нефть, ее нельзя добыть с помощью буровых платформ либо движение айсбергов не позволяет защитить устье скважины. В этом отношении мониторинг состояния и любые возможности подледной работы с помощью автономных станций чрезвычайно важны, — сказал, выступая на семинаре в ФПИ, заместитель заведующего кафедрой сейсмометрии и акустики Нефтегазового центра МГУ Михаил Токарев.

Он высказался за активное развитие робототехнических комплексов для подводной сейсморазведки и бурения, отмечая востребованность таких работ. По приведенным им данным, только одна «Роснефть» в этом году планирует провести сейсморазведку 25 тыс. кв. км арктического шельфа.