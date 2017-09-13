

Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: Murad Sezer/Reuters Реджеп Тайип Эрдоган.Источник: Murad Sezer/Reuters

Эрдоган раскритиковал США за реакцию на закупку С-400‍

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на критику Вашингтона по поводу российско-турецкой сделки, касающейся поставок российских зенитно-ракетных систем С-400. По словам Эрдогана, после отказа США и Израиля поставлять в Турцию боевые беспилотники Анкара разработала и начала выпускать их сама, поскольку в праве принимать самостоятельные решения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил со словами критики на реакцию США касательно заключенного контракта Анкары с Москвой о поставках российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает Hurriyet.

"Они начали вопить, когда мы договорились о покупке С-400. А что, мы должны ждать вас? Мы самостоятельно принимаем меры и будем их принимать дальше. Мы сами хозяева в своем доме", - заявил турецкий лидер. По словам Эрдогана, после отказа США и Израиля поставлять в Турцию боевые беспилотники Анкара разработала и начала выпускать их сама.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара сделала первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400. "Наши друзья уже подписали (соглашение) по С-400. Насколько я знаю, также был выплачен первый взнос. Процесс продолжится передачей кредита нам от России", - сказал он.

По словам Эрдогана, он и президент России Владимир Путин решительно настроены по этому вопросу.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России подтвердили слова президента Турции о том, что контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 подписан. "Стороны достигли договоренности о поставке С-400 и подписали контракт", - сказали в пресс-службе ведомства. В ФСВТС подчеркнули, что поставка данной системы Турции отвечает геополитическим интересам России. "В силу специфики и чувствительности темы на данном этапе считаем некорректным раскрывать все детали. Приоритетное право комментировать контракт принадлежит инозаказчику", - добавили в ведомстве.

После этого представитель пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл заявил, что совместимая с НАТО система противоракетной обороны остается лучшим вариантом для защиты Турции. Также он добавил, что власти США сообщили турецким чиновникам о своей обеспокоенности по поводу покупки С-400. "Для НАТО важно то, что вооружение союзников должно работать вместе. Совместимость наших вооруженных сил является фундаментальным принципом НАТО, необходимым для выполнения наших операций", - подчеркнул представитель Пентагона.

В феврале 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Турция выразила интерес к российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400. Менее чем через месяц, 10 марта, президент Турции с официальным визитом посетил Москву и обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность поставок турецкой стороне российских систем противовоздушной обороны. 1 июня 2017 года президент России на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что Россия готова начать поставки зенитно-ракетного комплекса С-400 в Турцию.

13 июля 2017 года американское информационное агентство Bloomberg выпустило заметку, раскрывающую подробности будущей сделки. Согласно данным издания, Анкара купит две батареи С-400 у Москвы, и еще две уже после этого будут произведены на территории Турции. Помимо этого, в материале указывалось, что высокопоставленный турецкий чиновник назвал эту сделку "сигналом об отказе Турции от военного альянса с НАТО". В статье также высказывается мнение, что покупка С-400 вызовет волну критики в Пентагоне, так как ранее Анкара отказалась от приобретения аналогичной системы противоракетной обороны у китайского государственного оборонного предприятия, хотя сделку лоббировали США.

Однако президент Турции поспешил успокоить американских партнеров. "Россия? Зачем быть обеспокоенным о том, откуда у нас будут С-400? Каждая страна принимает определенные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Эрдоган. Он отметил, что США не проявляют обеспокоенности по поводу использования другого оружия, в отличие от случая с системами С-400. Эрдоган заверил, что "никаких причин для переживаний из-за этого нет".

Пентагон в свою очередь также заявил, что не волнуется по поводу покупки Турцией четырех комплексов зенитных ракетных система С-400 "Триумф" у России. По словам главы американского военного ведомства, это не означает каких-либо изменений в сотрудничестве НАТО и Анкары. Кроме того, глава Пентагона Джеймс Мэттис подчеркнул, что покупка С-400 - суверенное решение Турции.

Отдел "Армия"