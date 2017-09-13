Рябков по итогам встречи с Шенноном заявил о возможности прогресса в коммуникации между военными РФ и США, помимо Сирии



Здание Министерства обороны Российской Федерации. Фото: РИА НОВОСТИ. Здание Министерства обороны Российской Федерации. Фото: РИА НОВОСТИ.

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что после встречи с замгоссекретаря США Томасом Шэнноном наметился возможный прогресс в коммуникации между российскими и американскими военными.

"Есть определённые наметки, признаки, можно сказать, ощущения или симптомы того, что возможно, некоторый прогресс будет достигнут хотя бы в части улучшения механизмов коммуникации, общения, между сторонами - между военными - помимо того, что и так осуществляется в Сирии", - сказал С.Рябков в интервью "Интерфаксу" после встречи.

По его словам, в Москве видят в этом "позитивный старт".

"Это важный момент, может быть, он покажется не столь существенным на общем фоне проблем и трудностей, но в отсутствие прогресса где бы то ни было, и такое движение уже имеет большое значение", - добавил замминистра.

"Мы хотим интенсифицировать проработку этих вопросов. У нас есть некоторые идеи, как это сделать. Американцы, судя по всему, я надеюсь, смогут тоже что-то более конкретное сказать по этим вопросам", - отметил С.Рябков.

Встреча С.Рябкова и Т.Шеннона состоялась во вторник в Хельсинки.

гс