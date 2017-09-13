Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Завершены испытаний ракетного корабля для ВМС Вьетнама

14.09.2017 Военно-промышленный курьер 355 0
0
Понравилась новость?
 +1
Gepard
Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама.

Ракетный корабль проекта 11661Э для Военно-морских сил Вьетнама прошел все виды испытаний, сообщил генеральный директор Зеленодольского завода имени А.М. Горького Ренат Мистахов.

"Первый корабль из второй пары уже прошел все виды испытаний и готовится к отправке в адрес заказчика", - цитирует Р. Мистахова RNS.

При этом он добавил, что у завода пока нет планов возобновить строительство кораблей такого типа для Минобороны РФ. "Данный вариант пока не прорабатывается", — сказал Мистахов.

В 2006 году Зеленодольский завод заключил контракт на строительство двух ракетных кораблей для ВМС Вьетнама. Первый корабль был заложен в июле 2007 года, второй - в ноябре. Оба корабля вошли в состав ВМС Вьетнама в 2011 году. Позже был заключен контракт на строительство второй пары кораблей для этой страны. Они были спущены на воду в 2016 году.

Ракетные корабли проекта 11661Э предназначены для поиска и борьбы с подводными, надводными и воздушными целями, несения дозорной службы, проведения конвойных операций, а также охраны морской экономической зоны.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Минoбороны РФ
Проекты
11661 Гепард

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.09 16:07
  • 8
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 14.09 16:00
  • 832
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.09 15:42
  • 85
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 14.09 15:30
  • 3
Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
  • 14.09 15:19
  • 2
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 14.09 15:06
  • 4
Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии
  • 14.09 14:48
  • 6
Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
  • 14.09 14:36
  • 5352
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.09 14:26
  • 17
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 14.09 14:26
  • 3
Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»
  • 14.09 13:36
  • 4
Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
  • 14.09 13:31
  • 8
Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29
  • 14.09 13:14
  • 2
Конец эпохи "Козодоев"
  • 14.09 12:47
  • 2
Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения
  • 14.09 12:42
  • 1
"Триумфу" сказали: НАТО
другие обсуждаемые темы