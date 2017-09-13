Завершены испытаний ракетного корабля для ВМС Вьетнама



Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама. Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама.

Ракетный корабль проекта 11661Э для Военно-морских сил Вьетнама прошел все виды испытаний, сообщил генеральный директор Зеленодольского завода имени А.М. Горького Ренат Мистахов.

"Первый корабль из второй пары уже прошел все виды испытаний и готовится к отправке в адрес заказчика", - цитирует Р. Мистахова RNS.

При этом он добавил, что у завода пока нет планов возобновить строительство кораблей такого типа для Минобороны РФ. "Данный вариант пока не прорабатывается", — сказал Мистахов.

В 2006 году Зеленодольский завод заключил контракт на строительство двух ракетных кораблей для ВМС Вьетнама. Первый корабль был заложен в июле 2007 года, второй - в ноябре. Оба корабля вошли в состав ВМС Вьетнама в 2011 году. Позже был заключен контракт на строительство второй пары кораблей для этой страны. Они были спущены на воду в 2016 году.

Ракетные корабли проекта 11661Э предназначены для поиска и борьбы с подводными, надводными и воздушными целями, несения дозорной службы, проведения конвойных операций, а также охраны морской экономической зоны.