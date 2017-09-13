Новая солнечная электростанция на 15 МВт заработала в России



Солнечная электростанция (СЭС) "Заводская".

Источник: http://tehnoomsk.ru/ Солнечная электростанция (СЭС) "Заводская".Источник: http://tehnoomsk.ru/

В одном из самых солнечных регионов нашей страны – Астраханской области – официально введена в эксплуатацию солнечная электростанция (СЭС) «Заводская». Ее мощность составляет 15 МВт, а в год она будет давать около 21 миллиона кВтч электроэнергии.

Как сообщают региональные источники, станция принадлежит российской компании «Солар Системс», которая планирует развернуть в течение ближайших 3 лет свою собственную сеть СЭС общей мощностью 335 МВт. В нее войдут 15 станций различной конфигурации и мощности. Генерирующая компания сообщает, что делает ставку на оборудование и комплектующие, выпущенные в России.