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Новая солнечная электростанция на 15 МВт заработала в России

14.09.2017 Техносфера 739 0
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СЭС Заводская
Солнечная электростанция (СЭС) "Заводская".
Источник: http://tehnoomsk.ru/

В одном из самых солнечных регионов нашей страны – Астраханской области – официально введена в эксплуатацию солнечная электростанция (СЭС) «Заводская». Ее мощность составляет 15 МВт, а в год она будет давать около 21 миллиона кВтч электроэнергии.


Как сообщают региональные источники, станция принадлежит российской компании «Солар Системс», которая планирует развернуть в течение ближайших 3 лет свою собственную сеть СЭС общей мощностью 335 МВт. В нее войдут 15 станций различной конфигурации и мощности. Генерирующая компания сообщает, что делает ставку на оборудование и комплектующие, выпущенные в России.


Солнечная электростанция (СЭС) "Заводская".
Источник: http://tehnoomsk.ru/
13.09.2017
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Страны
Россия
Проекты
СЭС

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