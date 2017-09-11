Шойгу поблагодарил жителей города в Италии за памятник погибшему в Сирии офицеру ВС РФ
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Памятник старшему лейтенанту Александру Прохоренко в городе Вальи-Сотто в Тоскане.
Источник: ria56.ru
Статую установили в Парке чести и бесчестия в городе Вальи-Сотто в Тоскане
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу направил жителям итальянского города Вальи-Сотто (Тоскана) письмо с благодарностью за установку памятника старшему лейтенанту Александру Прохоренко, погибшему в Сирии в марте 2016 года. Об этом говорится на официальной странице Минобороны РФ в социальной сети Facebook.
"В итальянском городе Вальи-Сотто местным властям было передано благодарственное письмо от министра обороны России Сергея Шойгу. В письме глава российского оборонного ведомства выразил признательность жителям города за создание памятника Герою Российской Федерации старшему лейтенанту Александру Прохоренко, погибшему в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.
Памятник Александру Прохоренко, погибшему в Сирии в бою с террористами группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), был открыт в Вальи-Сотто 6 августа этого года в знак признания заслуг российского военнослужащего в борьбе с терроризмом.
Статуя установлена в разбитом два года назад Парке чести и бесчестия. Проявления чести уже увековечены несколькими фигурами, в том числе итальянца, погибшего в 2004 году в Ираке. Бесчестие же олицетворяет карикатурная статуя печально известного капитана Франческо Скеттино, бесславно потопившего в 2012 году круизный лайнер Costa Concordia.
Старший лейтенант Александр Прохоренко - военнослужащий Сил специальных операций ВС РФ, участник военной операции России в Сирии, погиб 17 марта 2016 года в боях за Пальмиру. Находясь в тылу врага и поняв, что окружен боевиками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", он вступил с ними в бой, в ходе которого, чтобы не попасть в плен, вызвал огонь на себя, чем помог уничтожить противника. На Родине ему были оказаны все воинские почести и посмертно присвоено звание Героя России.
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11.09.2017
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