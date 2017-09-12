Россия планирует построить гигантский авианосец водоизмещением 115 тысяч тонн? (The National Interest, США)



Во время торжественной встречи авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Североморске. 9 февраля 2017.

Источник: © РИА Новости, Во время торжественной встречи авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Североморске. 9 февраля 2017.Источник: © РИА Новости,

Россия надеется создать к 2020 году инфраструктуру, необходимую для строительства авианосца водоизмещением 115 тысяч тонн.

Но это вовсе не означает, что Россия на самом деле построит новый авианосец. Более того, даже если русские создадут нужные производственные предприятия, это не значит, что Москва будет обладать знаниями и технологиями, которые необходимы для строительства огромного суперавианосца с ядерной энергетической установкой. Надо сказать, что последние авианосцы советской эпохи строились на судоверфях в Николаеве, который находится на территории независимой сегодня Украины.

"Осваивая новые верфи, строя гигантский сухой док на Дальнем Востоке, если такой заказ будет сделан, мы сможем построить даже авианосец водоизмещением 110-115 тысяч тонн", - сказал заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин, выступая на телеканале "Россия-24", о чем сообщило агентство ТАСС.

"С 2020 года мы будем способны это сделать", - добавил он.

Русские строят сухой док шириной 114 метров на судостроительном предприятии "Звезда" на Дальнем Востоке, где можно будет со временем заложить такой большой авианосец. Рогозин отметил, что хотя верфь физически будет в состоянии построить авианосец, вопрос о его необходимости для России будет решать Генеральный штаб российских вооруженных сил.

"Теперь у нас нет ограничений по тоннажу гражданских судов и военных кораблей, которые мы решим там построить", - сказал Рогозин.

Российские аналитики рассказали The National Interest, что Москва действительно строит крупную судоверфь на Дальнем Востоке, однако это не военный проект. Это коммерческое предприятие, в которое крупные инвестиции вложила Южная Корея. А это может осложнить планы строительства военных кораблей на данной судоверфи.

Майкл Кофман (Michael Kofman), работающий научным сотрудником Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses) и специализирующийся на российских военных делах, рассказал The National Interest, что на дальневосточном судостроительном предприятии будет во многом использоваться импортная техника.

"Краны закупаются в Китае", - сказал он.

Более того, просто создать физическую инфраструктуру для строительства авианосца недостаточно. Этот вовсе не означает, что у Москвы есть технические знания для строительства военного корабля водоизмещением 115 тысяч тонн. Россия ни разу за всю свою историю не строила такие крупные и сложные боевые корабли.

Единственным сопоставимым по размерам кораблем советской постройки является авианосец "Кузнецов", водоизмещение которого составляет 55 тысяч тонн. Даже у авианосца с ядерной силовой установкой "Ульяновск", отданного на слом в 1992 году после того, как его строительство было завершено на 20%, водоизмещение должно было составлять не более 85 тысяч тонн. Таким образом, Москве придется заново учиться многочисленным методам работы и технологиям, которые необходимы для создания такого корабля.

"Если у тебя есть сухой док, это не значит, что ты обладаешь секретами строительства авианосца", - сказал Кофман.

В любом случае, Россия является евразийской сухопутной державой, и ей не нужен очень большой и дорогостоящий авианосец. Скорее всего, Кремль вложит средства в создание десантного вертолетоносца с большой палубой, который можно будет использовать для демонстрации силы в непосредственной близости от России.

Дейв Маджумдар - редактор The National Interest, освещающий военные вопросы.

Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)