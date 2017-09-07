Boeing прогнозирует, что Китаю в ближайшие 20 лет потребуется 7240 самолетов на $1,1 трлн
|
|
Источник: © EPA/RITCHIE B. TONGO
Авиаконцерн Boeing повысил прогноз спроса Китая на гражданские самолеты на ближайшие 20 лет. В течение этого времени КНР потребуется 7240 новых воздушных судов на общую сумму $1,1 трлн, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на руководство американской компании.
"Продолжающийся в Китае экономический рост, значительные инвестиции в инфраструктуру, растущий средний класс и развивающийся авиационный бизнес дают основания для такого долгосрочного прогноза", - цитирует издание вице-президента Boeing Commercial Airplanes по маркетингу Рэнди Тинсета, находящегося с визитом в Пекине. Топ-менеджер уточнил, что по сравнению с прошлым годом прогноз был повышен на 6,3%.
При этом, по оценке американских специалистов, наибольшим спросом у китайских авиакомпаний будут пользоваться узкофюзеляжные самолеты - на их долю придется три четверти всех поставок.
По прогнозам Boeing, к 2030 году авиационный рынок Китая станет крупнейшим в мире и по своему объему превзойдет американский.
|
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.09.2017 Лучше вооружать чужих, чем своих?
08.09.2017 Темная сторона войны: США запустят в космос беспилотник с секретной миссией
07.09.2017 Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
06.09.2017 "Укроборонпром" представил новый одномоторный самолет
06.09.2017 Пентагон готовится вновь вывести космоплан на орбиту с секретной миссией
06.09.2017 Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
05.09.2017 Завершается подготовка к пятому запуску орбитального БЛА X-37B ВВС США
05.09.2017 Индонезийская армия получила бронетранспортеры Arisgator