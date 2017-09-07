Моргулов об укреплении японской ПРО: выступаем против узкоблоковых систем противоракетной обороны



Президент России Владимир Путин

Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС Президент России Владимир ПутинИсточник: © Михаил Климентьев/ТАСС

Владивосток. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - В Москве выступают против узкоблоковых систем противоракетной обороны, подобные вопросы должны решаться коллективно, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Вы знаете, что мы в принципе выступаем против узкоблоковых, закрытых систем ракетной обороны. Поэтому считаем, что такие вопросы должны обсуждаться коллективно на основе принципа неделимой безопасности", - сказал И.Моргулов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, как в Москве относятся к укреплению японской системы ПРО.

Он пояснил, что это нужно для того, "чтобы безопасность одних не укреплялась за счет ухудшения безопасности других".

"Именно с этой точки зрения, с точки зрения неделимости безопасности мы будем любые подобные действия, которые будут предприниматься Японией или другими странами в части противоракетной обороны, рассматривать",- добавил замминистра.