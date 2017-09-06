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Специалисты России и Южной Кореи обсуждают проект создания метанового ракетного двигателя - газета

07.09.2017 Интерфакс-АВН 63 0
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KSLV-1_001
Южно-корейская ракета-носитель KSLV-1. Источник: РИА Новости

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители химкинского Научно-производственного объединения "Энергомаш" и Центра космического двигателестроения Сеульского национального университета (Южная Корея) обсудили возможность совместной разработки ракетного двигателя на метане, сообщает в среду газета "Известия".

"По инициативе южнокорейской стороны состоялась стартовая встреча по обсуждению вопроса возможности совместной разработки метанового двигателя. У предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения имеются значительные заделы в данном направлении", - заявил "Известиям" заместитель гендиректора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и маркетингу НПО "Энергомаш" Дмитрий Пахомов.

По его словам, после получения дополнительной информации от южнокорейской стороны российское двигателестроительное предприятие будет готово совместно с госкорпорацией "Роскосмос" оперативно проработать вопрос о возможных формах сотрудничества с Сеулом по этой тематике.

Со своей стороны в "Роскосмосе" сказали, что готовы к сотрудничеству с Южной Кореей.

"Предприятия российской космической отрасли давно и плодотворно сотрудничают со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Данная встреча укрепляет и углубляет международное сотрудничество двух стран в сфере развития ракетной техники и перспектив исследования космоса", - прокомментировали визит корейских партнеров в пресс-службе "Роскосмоса".

На запрос "Известий" в Сеульском национальном университете не ответили.
06.09.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Южная Корея
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко

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