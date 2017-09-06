Специалисты России и Южной Кореи обсуждают проект создания метанового ракетного двигателя - газета
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Южно-корейская ракета-носитель KSLV-1. Источник: РИА Новости
Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители химкинского Научно-производственного объединения "Энергомаш" и Центра космического двигателестроения Сеульского национального университета (Южная Корея) обсудили возможность совместной разработки ракетного двигателя на метане, сообщает в среду газета "Известия".
"По инициативе южнокорейской стороны состоялась стартовая встреча по обсуждению вопроса возможности совместной разработки метанового двигателя. У предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения имеются значительные заделы в данном направлении", - заявил "Известиям" заместитель гендиректора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и маркетингу НПО "Энергомаш" Дмитрий Пахомов.
По его словам, после получения дополнительной информации от южнокорейской стороны российское двигателестроительное предприятие будет готово совместно с госкорпорацией "Роскосмос" оперативно проработать вопрос о возможных формах сотрудничества с Сеулом по этой тематике.
Со своей стороны в "Роскосмосе" сказали, что готовы к сотрудничеству с Южной Кореей.
"Предприятия российской космической отрасли давно и плодотворно сотрудничают со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Данная встреча укрепляет и углубляет международное сотрудничество двух стран в сфере развития ракетной техники и перспектив исследования космоса", - прокомментировали визит корейских партнеров в пресс-службе "Роскосмоса".
На запрос "Известий" в Сеульском национальном университете не ответили.
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06.09.2017
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