Специалисты России и Южной Кореи обсуждают проект создания метанового ракетного двигателя - газета



Южно-корейская ракета-носитель KSLV-1. Источник: РИА Новости Южно-корейская ракета-носитель KSLV-1. Источник: РИА Новости

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Представители химкинского Научно-производственного объединения "Энергомаш" и Центра космического двигателестроения Сеульского национального университета (Южная Корея) обсудили возможность совместной разработки ракетного двигателя на метане, сообщает в среду газета "Известия".

"По инициативе южнокорейской стороны состоялась стартовая встреча по обсуждению вопроса возможности совместной разработки метанового двигателя. У предприятий интегрированной структуры ракетного двигателестроения имеются значительные заделы в данном направлении", - заявил "Известиям" заместитель гендиректора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и маркетингу НПО "Энергомаш" Дмитрий Пахомов.

По его словам, после получения дополнительной информации от южнокорейской стороны российское двигателестроительное предприятие будет готово совместно с госкорпорацией "Роскосмос" оперативно проработать вопрос о возможных формах сотрудничества с Сеулом по этой тематике.

Со своей стороны в "Роскосмосе" сказали, что готовы к сотрудничеству с Южной Кореей.

"Предприятия российской космической отрасли давно и плодотворно сотрудничают со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Данная встреча укрепляет и углубляет международное сотрудничество двух стран в сфере развития ракетной техники и перспектив исследования космоса", - прокомментировали визит корейских партнеров в пресс-службе "Роскосмоса".

На запрос "Известий" в Сеульском национальном университете не ответили.