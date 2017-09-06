Партия новых вертолетов поставлена в авиачасти Восточного военного округа



Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Хабаровск. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Новые вертолеты Ми-8МТВ-5-1 для транспортного авиационного полка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, прибудут в ближайшее время на аэродром постоянного базирования в Хабаровск, сообщает пресс-служба ВВО.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 предназначен для транспортировки грузов и техники массой до четырех тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения специальных задач.

Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения. Это позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также садиться на необозначенные площадки.