Партия новых вертолетов поставлена в авиачасти Восточного военного округа
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Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Хабаровск. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Новые вертолеты Ми-8МТВ-5-1 для транспортного авиационного полка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, прибудут в ближайшее время на аэродром постоянного базирования в Хабаровск, сообщает пресс-служба ВВО.
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 предназначен для транспортировки грузов и техники массой до четырех тонн. Также машина используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения специальных задач.
Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения. Это позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также садиться на необозначенные площадки.
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06.09.2017
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