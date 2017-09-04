Минобороны Армении назвало спекуляциями сообщения об отказе Еревана от участия в учениях НАТО в Грузии: Армения заявку на участие не представляла



Флаги Армении и НАТО

Источник: lragir.am Флаги Армении и НАТОИсточник: lragir.am

Ереван. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Армения не представляла заявку на участие в учениях Североатлантического альянса Agile Spirit 2017 в Грузии, говорится в заявлении министерства обороны Армении, опубликованном в понедельник.

"Представители Минобороны, Вооруженных Сил, Генерального штаба периодически участвуют в проводящихся за рубежом десятках многонациональных учениях, в конференциях по их планированию и переговорах. Формат участия подразделений ВС Армении в учениях решается, исходя из плановых потребностей международного взаимодействия оборонного ведомства", - отмечается в заявлении.

"Учитывая, что приводящиеся в Грузии учения в этом смысле не имеют приоритетного значения для ВС Армении, изначально было принято решение о неучастии и заявки на участие представлено не было", - подчеркнули в Минобороны Армении.

"Спекуляции по теме, якобы, отказа Армении от учений в последний момент - не к месту", - отмечается в документе.

Ранее армянские СМИ со ссылкой на ответственного по связям с общественностью Минобороны Грузии Георгия Каджараву сообщили, что Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2017.

Замминистра обороны Армении Артак Закарян заявил в понедельник журналистам, что Ереван официально не заявлял, что будет участвовать в учениях.

По его словам, ВС Армении играют важную роль в системе ОДКБ.

В свою очередь вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил "Интерфаксу", что Армения не собирается вступать в НАТО и выходить из Организации Договора о коллективной безопасности.

Об участии Армении в учениях НАТО в Грузии стало известно 12 июля. С соответствующим заявлением выступило тогда Минобороны Грузии.

В понедельник флаг Армении на официальном сайте учений был сменен на флаг Азербайджана, об участии которого ранее не сообщалось.

Учения организованы совместно с корпусом морской пехоты США, проходят на территории полигона Орфоло и в бронетанковом центре в грузинском регионе Самцхе-Джавахети. В ходе учений будут отрабатываться действия по обеспечению стабильности, навыки проведения наступательных и оборонительных операций.

В учениях принимают участие военнослужащие Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины, Азербайджана.

В августе Армения принимала участие в Грузии в многонациональных военных учениях НАТО "Достойный партнер 2017".

вш