Минобороны Армении назвало спекуляциями сообщения об отказе Еревана от участия в учениях НАТО в Грузии: Армения заявку на участие не представляла
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Флаги Армении и НАТО
Источник: lragir.am
Ереван. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Армения не представляла заявку на участие в учениях Североатлантического альянса Agile Spirit 2017 в Грузии, говорится в заявлении министерства обороны Армении, опубликованном в понедельник.
"Представители Минобороны, Вооруженных Сил, Генерального штаба периодически участвуют в проводящихся за рубежом десятках многонациональных учениях, в конференциях по их планированию и переговорах. Формат участия подразделений ВС Армении в учениях решается, исходя из плановых потребностей международного взаимодействия оборонного ведомства", - отмечается в заявлении.
"Учитывая, что приводящиеся в Грузии учения в этом смысле не имеют приоритетного значения для ВС Армении, изначально было принято решение о неучастии и заявки на участие представлено не было", - подчеркнули в Минобороны Армении.
"Спекуляции по теме, якобы, отказа Армении от учений в последний момент - не к месту", - отмечается в документе.
Ранее армянские СМИ со ссылкой на ответственного по связям с общественностью Минобороны Грузии Георгия Каджараву сообщили, что Армения в последний момент отказалась от участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2017.
Замминистра обороны Армении Артак Закарян заявил в понедельник журналистам, что Ереван официально не заявлял, что будет участвовать в учениях.
По его словам, ВС Армении играют важную роль в системе ОДКБ.
В свою очередь вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Эдуард Шармазанов заявил "Интерфаксу", что Армения не собирается вступать в НАТО и выходить из Организации Договора о коллективной безопасности.
Об участии Армении в учениях НАТО в Грузии стало известно 12 июля. С соответствующим заявлением выступило тогда Минобороны Грузии.
В понедельник флаг Армении на официальном сайте учений был сменен на флаг Азербайджана, об участии которого ранее не сообщалось.
Учения организованы совместно с корпусом морской пехоты США, проходят на территории полигона Орфоло и в бронетанковом центре в грузинском регионе Самцхе-Джавахети. В ходе учений будут отрабатываться действия по обеспечению стабильности, навыки проведения наступательных и оборонительных операций.
В учениях принимают участие военнослужащие Грузии, США, Болгарии, Латвии, Румынии, Украины, Азербайджана.
В августе Армения принимала участие в Грузии в многонациональных военных учениях НАТО "Достойный партнер 2017".
вш
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04.09.2017
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