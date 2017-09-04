В России создаются новые малогабаритные атомные реакторы



Передвижная атомная электростанция "Памир"

Источник: http://tehnoomsk.ru/ Передвижная атомная электростанция "Памир"Источник: http://tehnoomsk.ru/

В течение ближайших 6 лет в нашей стране будут готовы малогабаритные атомные энергоустановки (МАЭУ) мощностью 100 киловатт и 1 мегаватт для серийного производства. Впервые со времени советского проекта «Памир» будет возрождена тема мобильного атомного реактора с учетом новых технологий. Пока таких установок в мире ни у кого нет.

Из открытой информации можно понять следующее: 2 новых типа МАЭУ будут профинансированы по линии Минобороны России и официально предназначены для освоения Арктики. Как сообщал ряд отечественных СМИ, новый энергоисточник мегаваттного класса может быть выполнен в транспортабельном варианте и способен перемещаться на транспортной платформе с тягачом высокой проходимости, что позволяет ему быть мобильным и обеспечивать энергией нестационарные объекты. О более «скромном», 100-киловаттном реакторе данных пока нет, но такая разработка станет по-настоящему революционной, если ее создателям удастся обеспечить относительную ее компактность.

Ряд российских «экспертов» уже предположили, что речь идет об установках для создания лазерного оружия. Действительно, на базе таких небольших реакторов его можно конструировать, но если отойти от шаблонных подходов, то использование перспективных МАЭУ раскрывает широкие возможности в самых разных сферах – от уже названного освоения Крайнего Севера до использования атомной энергии в строительстве баз на Луне и Марсе.

Атомный реактор на колесах - проект "Памир"

Более 40 лет назад, когда быстрыми темпами развивалась ядерная энергетика и появились атомные подводные лодки, оснащенные компактными реакторами, родилась идея создать передвижную атомную электростанцию, размещенную на автомобильном или железнодорожном шасси. Эту идею осуществили в Советском Союзе.

Разработку и производство мобильной АЭС было решено начать в Минске. Вероятно, помимо мощного научно-технического потенциала Советской Беларуси, не последнюю роль сыграло то, что в Минске расположен завод колесных тягачей, производивший шасси для транспортировки межконтинентальных ракет. На шасси такого тягача было решено делать АЭС.

Специально для разработки передвижной атомной электростанции «Памир» и был создан Институт ядерной энергетики белорусской Академии наук, который теперь именуется Объединенный институт энергетических и ядерных исследований «Сосны» НАН, расположенный в поселке Сосны под Минском (сейчас это территория Минска – прим. авт.). Главным конструктором «Памира» является Василий Нестеренко.

Институт построили примерно в 7 километрах от Минска. Рядом – современный поселок для его сотрудников.

Все здания строились основательно, с учетом требований атомной энергетики. Мощные стены, толщина которых доходит до двух метров, чуть ли не полуметровой толщины двери, системы охраны и сигнализации.

Это обычную АЭС создавать относительно легко – строй сооружение любого размера, делай стены любой толщины, хоть 5 метров, внутри кондиционерами без проблем поддерживай любую температуру, а для охлаждения используй воду большой судоходной реки типа Припяти.

А при создании мобильной АЭС требования были совершенно другими, на грани фантастики: компактный и легкий энергетический реактор мощностью 630 Квт, с автономной системой охлаждения и при этом способный работать в диапазоне температур от -50 до +50.

Даже реакторы подводных лодок, где было относительно много места и воды для охлаждения, были простыми изделиями в сравнении с тем, что предстояло создать в Минске.

Многие исследования приходилось начинать с нуля. Например, в охлаждающем контуре в качестве теплоносителя была впервые применена четырехокись азота. Обычные реакторы охлаждаются водой или натрием, и тогда необходима как минимум двухконтурная схема охлаждения. А в реакторной установке «Памир» – газожидкостный термодинамический цикл по одноконтурной схеме. Эти технические решения позволили АЭС работать в требуемом диапазоне наружной температуры.

Многие уникальные детали «Памира» изготавливали здесь же на небольшом заводе, а в целом в проекте были задействованы около 50 промышленных предприятий и организаций.

Около полутора тысяч сотрудников института работали над проектом более 20 лет.

Ко второй половине 1980-х годов была создана и испытана первая мобильная АЭС «Памир».

Реакторный и турбогенераторные блоки размещалась на шасси двух автомобильных седельных тягачей МАЗ-537. Еще на двух автомобилях находились пульт управления и помещения для персонала. Самым тяжелым был реакторный автомобиль, весивший 60 тонн.

Для работы автомобиль с реактором соединялся с турбогенераторным автомобилем шлангами высокого давления, по которому проходила газообразная четырехокись азота.

Заправки ядерным топливом хватало на 5 лет. После этого «Памир» должен был прибывать в Минск для планового обслуживания. Для планового обслуживания в институте соорудили специальные помещения.

Всего было выпущено 2 комплекта «Памира», один из которых прошел все испытания, а второй был абсолютно новым. Ничего подобного в других странах даже не проектировалось.

Но в 1986 году произошла чернобыльская катастрофа, и страну охватила радиофобия. К тому же началась горбачевская перестройка, выразившаяся в развале высокотехнологичных военных предприятий с уникальными технологиями. Некоторые люди, в том числе и из работников института (один из них был заместителем директора института), стали писать руководству БССР и СССР разоблачительные письма на тему, что рядом с Минском находятся опасные реакторы (до этого их «не замечали»). В итоге, на волне истеричной борьбы с ядерной энергией две уникальные мобильные атомные станции, опередившие свое время, попросту разрезали автогеном. Не осталось даже корпуса этого комплекса в качестве музейного экспоната.

Сколько было потеряно денег – создатели «Памира» затрудняются ответить. Только программа научных исследований потянула на 300 миллионов советских рублей, которые можно было сравнивать с американским долларом.

А от уникального «Памира» осталась замысловатая металлическая конструкция – активная зона реактора, стоящая сейчас на территории института сразу за проходной в виде части монумента. Монумента «Памиру», уникальной станции, ради которой создавался этот институт и работе над которой отдали 20 лет многие его сотрудники.

Cправка

В первую очередь такие электростанции требовались для энергоснабжения мощных военных радаров, расположенных в труднодоступной отдаленной местности, к примеру, на острове Новая Земля или среди бескрайней тайги. Спрятанные в надежных укрытиях мобильные АЭС после ракетно-бомбового удара могли развернуться в любом необходимом месте.

Естественно, и в гражданских целях такие мобильные мощные электростанции очень востребованы – случись где мощное землетрясение, подобное тому, что произошло в 1988 году в Армении, или авария на обычной электростанции, всегда выручит мобильная АЭС