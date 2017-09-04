Первый российский RFID-считыватель создан на зеленоградском «Ангстреме»
|
|
Радиочастотный считыватель сигнала с бесконтактных RFID-карт и меток, разработанный компанией «Ангстрем»
Источник: http://tehnoomsk.ru/
Отечественный разработчик и производитель микроэлектроники «Ангстрем» (Московская область, Зеленоград) представил первый российский радиочастотный считыватель сигнала с бесконтактных RFID-карт и меток. Прибор работает в международном частотном диапазоне для таких устройств — 860-960 МГц. На предприятии уже выпускают серийно свои бесконтактные карты и метки — таким образом создан полный набор для бесконтактной идентификации, конкурентный с иностранными образцами.
Первый российский RFID-считыватель создан на отечественном контроллере, имеет одну антенну и небольшую мощность — около 0,4 Вт. Это позволяет его использовать для идентификации или считывания данных с метки/карты на расстоянии не более 2 метров. Разработчики говорят, что мощность можно будет регулировать, задавая необходимую дальность.
На очереди еще одна модель аналогичного устройства с двумя антеннами и мощностью в 5 раз больше. Ее будут использовать в автомобилях, вагонах, в автопогрузчиках для управления складским хозяйством.
|
04.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Техносфера
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.08.2017 Ростех утвердил новый менеджмент концерна «Созвездие»
14.08.2017 "Созвездие" передают в частные руки
09.08.2017 Звонок по гидрофону
05.04.2017 Х ВОРОНЕЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 23-24 мая 2017 года г. Воронеж
17.03.2017 В Иране приняли российское радио
21.02.2017 Россия представляет радиосвязь нового поколения
20.02.2017 В Абу-Даби открывается выставка вооружений и военной техники IDEX-2017
31.01.2017 Чип всему голова