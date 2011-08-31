"Хамви" много не бывает
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Несмотря на то, что в Соединенных Штатах эпоха Humvee завершается, эти военные внедорожники остаются популярными во всем мире. Сегодня, 31 августа, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США заказало компании AM General производство машин Humvee на сумму $2,2 млрд.
Новые внедорожники предназначены для поставок за рубеж. Всего в рамках контракта будет произведено 11 560 машин в различных модификациях, включая броневики с установленным вооружением, грузовые версии, машины связи и скорой помощи.
Внедорожники Humvee американских десантников. Источник: defensenews.com
Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, HMMWV – высокомобильное многоцелевое колёсное транспортное средство) был разработан компанией AM General в 70-е годы. Машина проектировалась для участия в конкурсе Минобороны США на новый военный внедорожник, была официально принята на вооружение американской армии в 1984 году, а с 1985 года производится серийно.
Несмотря на "возраст" и то, что в 2015 году Минобороны США приняло на вооружение новый внедорожник Oshkosh L-ATV, Humvee остаётся популярным военным автомобилем во всём мире. По данным AM General, за время производства было собрано более 250 000 Humvee в десятках различных модификаций, которые официально состоят на вооружении более чем шестидесяти армий мира. Кроме того, в некоторых странах производят нелицензионные "клоны" этой модели.
Humvee и Oshkosh L-ATV. Источник: army.mil
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31.08.2017
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