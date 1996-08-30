"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"



Фото: Многофункциональная РЛС 50Н6Е ЗРС С-350Е "Витязь"

Источник: http://otvaga2004.ru/ Фото: Многофункциональная РЛС 50Н6Е ЗРС С-350Е "Витязь"Источник: http://otvaga2004.ru/

ЦАМТО, 29 августа. Уже в следующем году Россия сможет предложить на международный рынок новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-350Е "Витязь", разработанные при участии Южной Кореи, пишут "Известия".

Они компактнее и дешевле, чем С-400, но обладают всеми возможностями С-300 и при этом могут "постоять за себя" в ближнем бою без дополнительного прикрытия "Панцирями" или "Торами". Эксперты предсказывают, что после завершения испытаний и принятия на вооружение "Витязи" потеснят на внешних рынках комплексы семейства "Бук", отмечает газета.

Концерн "Алмаз-Антей" презентовал на форуме "Армия-2017" экспортную версию новейшего отечественного комплекса С-350 "Витязь". Как заявил заместитель генерального директора по ВЭД Вячеслав Дзиркалн, до конца этого года концерн намерен завершить государственные испытания этого ЗРС. Сейчас специалисты компании набирают статистику по боевым пускам с перехватом реальных мишеней в различных условиях. Параллельно близятся к концу испытания трех новых зенитных управляемых ракет для этого комплекса, пишут "Известия".

Газета отмечает, что при создании С-350 был использован опыт, накопленный в ходе разработки зенитного ракетного комплекса RM-SAM для Южной Кореи. В частности, российские специалисты получили доступ к зарубежным технологиям и элементной базе. Корейский комплекс по своей архитектуре практически аналогичен "Витязю" и использует тот же радар, а ракеты и пусковые установки у корейцев свои.

Чтобы задел не пропал даром, была создана отечественная система, компактность и универсальность которой быстро оценили моряки. Флот заказал корабельную ЗРС под названием "Полимент-Редут", предназначенную для установки на фрегаты дальней морской зоны.

Сухопутный "Витязь" предназначен для решения задач объектовой ПВО. Он не стреляет на ходу, но время его развертывания всего пять минут. Ему доступны аэродинамические цели, самолеты или крылатые ракеты, на расстоянии до 60 км и на высотах от 10 м до 30 км. Баллистические цели ЗРС сбивает на дальности до 30 км и высоте до 25 км, пишут "Известия".

По данным газеты, в базовой комплектации "Витязь" состоит из пункта боевого управления, многофункционального радара 50Н6Е и пусковой установки. Все это монтируется на колесном шасси повышенной проходимости. Преимуществами С-350 являются компактность и большое количество ракет на одной пусковой установке – 12. Причем таких установок в одном дивизионе может быть до восьми.

"Витязь" может оказаться весьма интересным для иностранных заказчиков. Поскольку он превосходит по своим характеристикам популярные комплексы С-300. И при этом один "Витязь" фактически обеспечивает создание эшелонированной ПВО, отмечает газета.