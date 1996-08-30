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Флаг России впервые подняли в пустыне Гоби на военных учениях "Селенга"

30.08.2017 ТАСС 134 0
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Flags_Russia_Mongolia
Флаги Монголии и России

В российско-монгольских учениях задействованы более тысячи военных с обеих сторон

ЧИТА, 29 августа. /ТАСС/. Ритуал поднятия государственных флагов состоялся в монгольской пустыне Гоби перед началом совместных военных учений "Селенга". Флаг России был поднят здесь впервые, сообщила во вторник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Российские военнослужащие завершили передислокацию на полигон Зуунбаян. Здесь военнослужащие ВВО и Вооруженных сил Монголии провели ритуал поднятия государственных флагов в пустыне Гоби. Поднятие флагов состоялось под звуки гимнов двух стран", - сказали в пресс-службе.

В этом году российско-монгольские учения впервые проходят в сложных климатических условиях пустыни Гоби. Военные двух стран отработают взаимодействие по ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника.

Маневры будут проходить до 9 сентября. В них задействованы более тысячи военных с обеих сторон. Ранее сообщалось, что от России в учениях участвуют до 500 военных отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в городе Кяхта Республики Бурятия.

Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года (до 2011 года они назывались "Дархан", что в переводе с монгольского означает "Строитель"). В 2016 году в маневрах на полигоне Бурдуны в Бурятии задействовали около тысячи военных и до 200 единиц военной техники с обеих стороны.
29.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Монголия
Россия
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Минoбороны РФ

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