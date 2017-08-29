Источник: "Колпино" и "Великий Новгород" могут ударить "Калибрами" по боевикам в Сирии
|
|
Подводная лодка Черноморского флота "Колпино"
Источник: © Петр Ковалев/ТАСС
Подлодки прибыли в Средиземное море из Балтики
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прибывшие в Средиземное море из Балтики подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород" могут нанести удары ракетами "Калибр" по террористам "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка) в Сирии. Об этом в понедельник сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"Планируется, что после вхождения в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море "Колпино" и "Великий Новгород" из восточной части морской акватории нанесут удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов "Исламского государства" в Сирии", - пояснил источник.
Он напомнил, что ракетные удары по террористам в Сирии из Средиземного моря при переходе с Балтийского на Черноморский флот наносили почти все совершавшие переход подводные лодки проекта 636.3. Последняя из них ("Краснодар") стреляла по террористам в Сирии дважды: в конце мая и в конце июня этого года, выполняя задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.
"Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземное море ранее в понедельник.
|
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.08.2017 Подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземноморье
25.08.2017 Почему российский флот боеспособнее, чем кажется (The National Interest, США)
16.08.2017 Состав Военно-морского флота России до конца 2020 года пополнят 2 подводные лодки проекта 636.3
15.08.2017 Две "Варшавянки" пополнят состав ВМФ России до конца 2020
09.08.2017 Подводная лодка "Краснодар" с ракетами "Калибр" прибудет в Севастополь
09.08.2017 Подводная лодка "Краснодар" вышла из состава постоянного соединения ВМФ в Средиземном море и направляется в Севастополь
02.08.2017 Салют Андреевскому флагу
27.07.2017 Черноморский флот с 2014 года в ходе перевооружения получил более 50 кораблей, катеров и судов - командующий ЧФ