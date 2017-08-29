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Всю авиацию и ПВО юга России подняли по тревоге в ходе внезапной проверки

29.08.2017 РИА Новости 192 0
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Военнослужащие ВС РФ
Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях, в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности в войсках Южного военного округа.
Источник: Василий Батанов / РИА Новости

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа в понедельник привели в полную боеготовность в ходе проверки, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крым", - сказал он.

Проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. В ходе нее предстоит оценить, насколько хорошо подготовлена авиатехника и сами летчики и наземные специалисты. Боеспособность оценят по итогам тактических учений различного уровня.
28.08.2017
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