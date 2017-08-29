Всю авиацию и ПВО юга России подняли по тревоге в ходе внезапной проверки
|
|
Зенитная артиллерийская установка ПВО РФ на учениях, в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности в войсках Южного военного округа.
Источник: Василий Батанов / РИА Новости
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа в понедельник привели в полную боеготовность в ходе проверки, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крым", - сказал он.
Проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. В ходе нее предстоит оценить, насколько хорошо подготовлена авиатехника и сами летчики и наземные специалисты. Боеспособность оценят по итогам тактических учений различного уровня.
|
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.08.2017 Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность
14.08.2017 Лучший танковый экипаж Армейских игр получил автомобили УАЗ Patriot
10.08.2017 Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из США ситуацию в Сирии и Ираке
01.08.2017 Ударные и разведподразделения ВДВ объединят под одним командованием
28.07.2017 Перспективный десантный корабль ВМФ РФ получит имя "Севастополь"
30.06.2017 БМПТ-72 "Терминатор" проходит проверку в Сирии
29.06.2017 Асад опробовал российский самолет
29.06.2017 Начальник российского Генштаба встретился на авиабазе Хмеймим с президентом Сирии Башаром Асадом