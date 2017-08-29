Противодиверсионный отряд главной базы подводных сил Северного флота пополнился новым катером
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Спущенный на воду на АО «Судостроительный завод «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область) второй строящийся на этом предприятии для ВМФ России противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр «Грачонок») с заводским номером 01222. 22.07.2016
Источник: АО «Судостроительный завод «Вымпел» / www.vympel-rybinsk.ru
ЦАМТО, 28 августа. Новый противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок" поступил на вооружение отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) главной базы подводных сил Северного флота – Гаджиево.
В рамках мероприятий военно-технического форума "Армия-2017" на катере был поднят военно-морской флаг.
В торжественной церемонии первого подъема флага на противодиверсионном катере принял участие командующий подводными силами Северного флота контр-адмирал Владимир Гришечкин. Он пожелал экипажу успехов в освоении и применении новой техники и отметил, что "боевой потенциал гаджиевского отряда по борьбе с ПДСС значительно повысился".
Теперь на вооружении подводных сил Северного флота находятся три современных катера проекта "Грачонок". Первый из них получил наименование "Юнармеец Заполярья" и принял участие в Главном Военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Катера проекта 21980 "Грачонок" разработаны нижегородским ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел", построены на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область). Они предназначены для выполнения задач по охране водных районов, борьбы с диверсионными силами и средствами в акваториях баз и на ближних подходах к ним.
Катера оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное и гидроакустическое вооружение позволяет производить поиск подводных объектов, в том числе малогабаритных и малозаметных, таких, как боевые пловцы, сообщает пресс-служба Северного флота.
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28.08.2017
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