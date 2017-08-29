На базе КРУС "Стрелец" предложили создать тренажер по применению стрелкового оружия и средств ближнего боя
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Военнослужащие с комплексом разведки управления и связи "Стрелец". Для Арктики разработана модификация "Стрельца", которая позволит потерявшемуся бойцу вернуться на базу с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Кроме того, по данным разработчиков, комплекс может переходить в режим радиомаяка, передавая сигнал на расстояние 50 км
Источник: Донат Сорокин/ТАСС
ЦАМТО, 28 августа. ОАО "Радиоавионика" предложило использовать комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" в качестве основы для тактических тренажеров с имитацией применения стрелкового оружия и средств ближнего боя.
Специалисты предприятия предлагают модернизировать комплекс до полноценного тренажера, чтобы сделать процесс боевой подготовки более универсальным.
Для этого уже имеющиеся в КРУС "Стрелец" средства позиционирования, связи, отображения визуальной и акустической информации, а также вычислительные средства в рамках боевой подготовки войск необходимо дополнить специальными датчиками, средствами имитации и поражения. Это позволит избавиться от необходимости использования учебно-боевых средств и значительно уменьшит расход боеприпасов.
Программно тренажер будет связан с компьютером руководителя занятия или учения в центре управления обучением, куда будет передаваться вся информация о ходе выполнения учебно-боевой задачи. Такой подход позволит военнослужащим не только изучить возможности комплекса на практике, но и полноценно оценить все возможности его использования, не потратив ни одного патрона.
Среди преимуществ такого подхода ОАО "Радиоавионика" выделяет возможность обучения военнослужащих и экипажей машин в штатной экипировке со штатным оснащением, со штатным оружием и на штатных машинах. Таким образом, достигается полноценное погружение в реальное выполнение боевых задач по функциональному предназначению.
Сейчас КРУС "Стрелец" поставляется в разведывательные, мотострелковые подразделения, его активно применяют авиационные наводчики. Военнослужащие осваивают комплекс в рамках тактико-специальных и командно-штабных межвидовых учений, к которым необходимо привлекать смешанную группировку войск, включающую артиллерию и авиацию, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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28.08.2017
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