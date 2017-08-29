На базе КРУС "Стрелец" предложили создать тренажер по применению стрелкового оружия и средств ближнего боя



Военнослужащие с комплексом разведки управления и связи "Стрелец". Для Арктики разработана модификация "Стрельца", которая позволит потерявшемуся бойцу вернуться на базу с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Кроме того, по данным разработчиков, комплекс может переходить в режим радиомаяка, передавая сигнал на расстояние 50 км

Источник: Донат Сорокин/ТАСС Военнослужащие с комплексом разведки управления и связи "Стрелец". Для Арктики разработана модификация "Стрельца", которая позволит потерявшемуся бойцу вернуться на базу с помощью навигационной системы ГЛОНАСС. Кроме того, по данным разработчиков, комплекс может переходить в режим радиомаяка, передавая сигнал на расстояние 50 кмИсточник: Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 28 августа. ОАО "Радиоавионика" предложило использовать комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец" в качестве основы для тактических тренажеров с имитацией применения стрелкового оружия и средств ближнего боя.

Специалисты предприятия предлагают модернизировать комплекс до полноценного тренажера, чтобы сделать процесс боевой подготовки более универсальным.

Для этого уже имеющиеся в КРУС "Стрелец" средства позиционирования, связи, отображения визуальной и акустической информации, а также вычислительные средства в рамках боевой подготовки войск необходимо дополнить специальными датчиками, средствами имитации и поражения. Это позволит избавиться от необходимости использования учебно-боевых средств и значительно уменьшит расход боеприпасов.

Программно тренажер будет связан с компьютером руководителя занятия или учения в центре управления обучением, куда будет передаваться вся информация о ходе выполнения учебно-боевой задачи. Такой подход позволит военнослужащим не только изучить возможности комплекса на практике, но и полноценно оценить все возможности его использования, не потратив ни одного патрона.

Среди преимуществ такого подхода ОАО "Радиоавионика" выделяет возможность обучения военнослужащих и экипажей машин в штатной экипировке со штатным оснащением, со штатным оружием и на штатных машинах. Таким образом, достигается полноценное погружение в реальное выполнение боевых задач по функциональному предназначению.

Сейчас КРУС "Стрелец" поставляется в разведывательные, мотострелковые подразделения, его активно применяют авиационные наводчики. Военнослужащие осваивают комплекс в рамках тактико-специальных и командно-штабных межвидовых учений, к которым необходимо привлекать смешанную группировку войск, включающую артиллерию и авиацию, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.