Руслан Цаликов проверил ход строительства стратегических объектов военной и социальной инфраструктуры в ЮВО



Руслан Цаликов

Источник: МО РФ Руслан ЦаликовИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 28 августа. Первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов проверил ход строительства стратегических объектов военной и социальной инфраструктуры в Южном военном округе.

В Анапе в интересах военного ведомства завершается строительство авиационной комендатуры на аэродроме совместного базирования "Витязево" и нового госпиталя. На аэродроме военные строители в два раза увеличили площадь стоянки самолетов, а также почти завершили возведение эскадрильно-технического здания, в котором помимо необходимых помещений будет собственная зона таможенного контроля и помещения для отдыха экипажей.

Другой объект военного капстроительства, расположенный в черте Анапы, тоже имеет не менее важное значение для Южного военного округа. Во вновь построенном госпитале уже завершены все монтажные и пуско-наладочные работы и полным ходом идет процесс поставки и монтажа дорогостоящего медицинского оборудования.

В Новороссийске первый замглавы военного ведомства проверил готовность объектов базирования Черноморского флота, строительство которых находится на завершающем этапе. Начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиина доложил, что Новороссийская военно-морская база полностью готова к передислокации на новые фонды, что позволит значительно оптимизировать процесс управления и сократить время прохождения команд.

В Моздоке первый замглавы Минобороны осмотрел ход реконструкции аэродрома, а также проверил ход строительства нового жилого микрорайона на 264 квартиры и комплексного арсенала хранения ракет и боеприпасов.

Кроме того, во Владикавказе по поручению главы военного ведомства Руслан Цаликов проверил ход обустройства объектов 58 общевойсковой армии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.