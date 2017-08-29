Корабли Каспийской флотилии возвращаются с учений в пункты базирования
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Учения батальона морской пехоты Каспийской флотилии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипажи десяти надводных кораблей и катеров Каспийской флотилии возвращаются в пункты базирования после участия в зачетных тактических учениях, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
"В течение пяти суток экипажи кораблей прошли порядка 3000 морских миль (более 5000 километров) и выполнили более 50 различных боевых упражнений со стрельбой по морским, береговым, воздушным целям и задач по противоподводно-диверсионному обеспечению", - сказал Астафьев.
Моряки также провели ряд учений разной направленности. Прошли тренировки по противовоздушной обороне, поиску и уничтожению мин и так далее. Корабли выполнили различные маневры, отработали организацию взаимосвязи между судами, заключил он.
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28.08.2017
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