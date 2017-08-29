Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Корабли Каспийской флотилии возвращаются с учений в пункты базирования

29.08.2017 РИА Новости 124 0
0
Понравилась новость?
 0
Учения батальона морской пехоты Каспийской флотилии. Архивное фото
Учения батальона морской пехоты Каспийской флотилии. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Экипажи десяти надводных кораблей и катеров Каспийской флотилии возвращаются в пункты базирования после участия в зачетных тактических учениях, рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

"В течение пяти суток экипажи кораблей прошли порядка 3000 морских миль (более 5000 километров) и выполнили более 50 различных боевых упражнений со стрельбой по морским, береговым, воздушным целям и задач по противоподводно-диверсионному обеспечению", - сказал Астафьев.

Моряки также провели ряд учений разной направленности. Прошли тренировки по противовоздушной обороне, поиску и уничтожению мин и так далее. Корабли выполнили различные маневры, отработали организацию взаимосвязи между судами, заключил он.
28.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
КФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.08 14:12
  • 17
Су-33 с "Кузнецова" совершали боевые полеты на расстояния более 300 км в походе к Сирии
  • 29.08 14:06
  • 233
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 29.08 13:58
  • 827
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 29.08 13:51
  • 90
Вверх-вниз
  • 29.08 13:48
  • 57
Возрождение "Орлана". Чем удивит противника крейсер "Адмирал Нахимов"
  • 29.08 13:37
  • 5
Центру имени Хруничева никак не поздоровится
  • 29.08 13:32
  • 1
На форуме "Армия-2017" презентовали проект создания единого виртуального поля боя
  • 29.08 13:19
  • 1
Белоруссия ввязалась в "невероятно дикую" конкуренцию на рынке современного оружия
  • 29.08 13:11
  • 3
Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота
  • 29.08 12:39
  • 7
Россия представила свой первый стелс-истребитель, но эксперты уже обратили внимание на его устаревший двигатель (The Sun, Великобритания)
  • 29.08 12:38
  • 1
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
  • 29.08 12:30
  • 3
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
  • 29.08 12:03
  • 6
Орбитальный боец: каким будет сменщик перехватчика МиГ-31
  • 29.08 11:14
  • 18
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
  • 29.08 10:15
  • 3
В России ведутся работы над «термоядерной батарейкой»
другие обсуждаемые темы