Специалисты РЭБ ослепили авиацию на учениях под Волгоградом
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Самолет Су-34. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) спасли командные пункты, исказив навигационное поле атакующих бомбардировщиков условного противника в ходе учений на полигоне под Волгоградом, рассказал журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"В ходе занятия специалисты создали помехи с использованием аппаратуры мобильного комплекса РЭБ "Красуха-4", тем самым исказили навигационное поле и сделали системы и средства наведения высокоточного оружия условного противника "слепыми" при подготовке авиационного удара", - сказал он.
В итоге, по словам Астафьева, истребители-бомбардировщики Су-34 не смогли обнаружить цели и нанести условный удар по наземным пунктам управления войсками.
В сборах специалистов радиоэлектронной борьбы округа принимают участие более 800 военнослужащих, задействовано около 200 единиц техники.
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28.08.2017
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