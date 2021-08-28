Российский Союз промышленников и предпринимателей обсудил на круглом столе форума "Армия-2017" диверсификацию ОПК
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Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Источник: http://patriot-expo.ru/
Российский Союз промышленников и предпринимателей обсудил на круглом столе научно-деловой программы III Международного военно-технического форума "Армия-2017" диверсификацию производства в интересах выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях.
"Диверсификация производства обусловлена необходимость распространения хозяйственной деятельности предприятий на новые сферы, расширения номенклатуры выпускаемой продукции и увеличение видов предоставляемых услуг. Диверсификация оборонно-промышленного комплекса позволит использовать имеющийся потенциал для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках", - отметили специалисты научно-исследовательского центра "Военный регистр" в ходе круглого стола.
Эксперты оценили риски диверсификации ОПК и пришли к выводу, что путем совершенствования нормативно-правового обеспечения качества продукции, внедрения технологий поддержки её жизненного цикла, а также обеспечения адаптации предприятий к требованиям национальных и международных стандартов возможен переход предприятий ОПК к изготовлению продукции двойного назначения.
В круглом столе приняли участие представители банка "Возрождение". В банке оценили финансовые риски диверсификации ОПК, а также затронули острую тему привлечения инвестиций, способных сыграть ключевую роль в успехе самого мероприятия.
Справочная информация
III Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходит в период с 22 по 27 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Подмосковье. В рамках научно-деловой программы предусмотрено проведение 140 круглых столов, заседаний и конференций, в ходе которых представители Минобороны России и предприятий оборонной промышленности обсудят актуальные вопросы и темы.
Пресс-служба ДИМК МО РФ
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27.08.2017
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