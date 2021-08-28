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"Инновационный клуб" будет постоянно работать в подмосковном парке "Патриот"

28.08.2017 ТАСС 201 0
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Армия-2017
Международный военно-технический форум «Армия-2017»
Источник: http://www.kronshtadt.ru/

Ранее сообщалось, что участие в деятельности клуба будет мотивировать молодых специалистов работать в РФ, а не уезжать за рубеж

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Научно-образовательный кампус "Инновационного клуба" будет создан на базе военно-патриотического парка ВС РФ "Патриот". Об этом в воскресенье сообщила журналистам представитель клуба на форуме "Армия-2017" Яна Шингарева.

По ее словам, в экспозицию "Инновационного клуба" вошли стартапы, разработки молодых ученых научных рот, гражданских вузов и др.

"Сейчас как раз рассматривается концепция, как этим стартапам войти в министерство, и "Инновационный клуб" является одной из таких площадок", - рассказала Шингарева.

Она отметила, что "в дальнейшем планируется развитие этой концепции на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот".

"Мы будем здесь работать постоянно. Площадка переформируется в какой-либо научно-образовательный кампус на базе парка, потому что в принципе все для этого уже есть. На форуме было подписано соглашение о дальнейшем развитии инновационной деятельности парка "Патриот", - сказала Шингарева.

Она добавила, что треть разработок, представленных в "Инновационном клубе" на форуме "Армия-2017", - это изобретения научных рот.

"На экспозиции форума представлена 121 разработка, 42 из них выполнены научными ротами Вооруженных сил РФ", - сказала Шингарева.

Представитель клуба подчеркнула, что "Инновационному клубу" удалось собрать ведущих акселераторов стартапов - Фонд развития интернет-инициатив, который создает разработки в сфере вирутальной реальности, и Агентство стратегических инициатив, которое также представило свои проекты.

"И нашим главным помощником стал Фонд содействия инновациям, который обладает многими технологиями двойного назначения", - отметила собеседница агентства.

"Мы дали им возможность проявить себя и продвинуть свои технологические решения. И это получилось. Если говорить о результатах работы "Инновационного клуба" на форуме, участниками было подписано более 15 контрактов, и предприятия промышленности почти каждый день присутствовали на площадке и общались с нашими разработчиками - это "Калашников", Роскосмос, ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация], ОСК [Объединенная судостроительная корпорация] - каждый нашел для себя интересные инициативные разработки", - рассказала Шингарева.

По ее словам, также разработками заинтересовались Национальная ассоциация бизнес-ангелов и инвесторы Российкой венчурной компании.
27.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
ОСК
Роскосмос
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ

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