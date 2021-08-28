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Под Минском военные из РФ и Белоруссии посадят боевые самолеты на трассу

28.08.2017 РИА Новости 137 0
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Самолет Су-27. Архивное фото
Самолет Су-27. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Военные РФ и Белоруссии на заключительном этапе совместных специальных учений посадят военную авиацию на трассу под Минском, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал Армии Дмитрий Булгаков.

"В районе белорусского города Орша и полигоне Борисовский российские и белорусские подразделения тылового и технического обеспечения отработают вопросы совместного развертывания авиационной комендатуры на автомагистральной трассе М-1 "Беларусь", - сообщил Булгаков.

"На эту трассу, согласно плану учений, совершат посадку, дозаправку топливом, подвешивание авиационных средств поражения и последующий взлет боевые самолеты - Су-27, Су-25, Як-130 и военно-транспортный Ан-26", - добавил он.

Он отметил, что совершившие на автомагистраль посадку самолеты будут обеспечены топливом из нефтепровода, проходящего по территории Белоруссии. "Трубопроводные подразделения российской армии совместно со специалистами "Транснефти" осуществят врезку в нефтепровод, а затем подадут горюче-смазочные материалы для обеспечения боевых действий соединений и частей Сухопутных войск и Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Белоруссии, действующих на белорусской территории", - рассказал замглавы Минобороны РФ.
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ан-26
Су-25
Су-27
Як-130
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Булгаков Дмитрий

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