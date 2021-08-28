Россия развернула в Сирии системы для защиты от БПЛА
|
|
Автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе автомобиля "Камаз"
Источник: bmpd.livejournal.com
Система включает подсистемы обнаружения, оповещения о полетах беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронного подавления и огневого поражения
Кубинка /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. РФ развернула в Сирии системы для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их поражения, сообщил в пятницу начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Новиков.
"Для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами в пунктах российских Вооруженных Сил в Сирии создана система, включающая подсистемы обнаружения, оповещения о полетах беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронного подавления и огневого поражения", - сказал Новиков в ходе круглого стола на форуме "Армия-2017".
По его словам, в состав подсистемы входят средства ПВО, средства РЭБ, системы воздушного наблюдения.
Генерал-майор заявил, что поражение беспилотников проводится специальными расчетами с использованием стрелкового оружия.
|
25.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.08.2017 Беспилотная гонка
28.08.2017 На "Армии-2017" показали новейший комплекс для поиска и спасения на море
28.08.2017 Самоходный зенитный артиллерийский комплекс по ОКР "Деривация-ПВО" с боевой машиной 2С38
28.08.2017 Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
28.08.2017 В России разрабатывают роботизированный тримаран "Тень" для дальней морской зоны
28.08.2017 При создании корабля "Федерация" и боеприпасов предложили использовать новые композиты
28.08.2017 ФПИ начал конкурс на лучшее решение для автономного полета беспилотника
24.08.2017 Видео: Ночной бой в Подмосковье шокировал иностранных военных