Терешкова поддержала инициативу о приеме женщин на обучение по летным специальностям в военном училище



Валентина Терешкова

Источник: www.cosmos-online.ru Валентина ТерешковаИсточник: www.cosmos-online.ru

Ярославль. 24 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Герой Советского союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова поддержала решение о приеме девушек на обучение летным специальностям в краснодарское училище.

О начале набора девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков впервые в новейшей российской истории России сообщил в День празднования 105-летия Военно-воздушных сил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Горячо поддерживаю (эту инициативу)", - сказала В.Терешкова, отвечая на вопрос журналистов.

По ее словам, это вопрос, который давно обсуждался, и девушки, которые хотят посвятить свою жизнь авиации, написали огромное количество писем во все инстанции. По мнению В.Терешковой, девушки, поступающие в авиационное училище, выбрали трудный путь. Первая в мире женщина-космонавт пожелала им показать на отборочных испытаниях знания, желание и здоровье.

"Потому что сама подготовка, она ,конечно, потребует и знаний, и физического здоровья", - сказала она.