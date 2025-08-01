Терешкова поддержала инициативу о приеме женщин на обучение по летным специальностям в военном училище
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Валентина Терешкова
Источник: www.cosmos-online.ru
Ярославль. 24 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Герой Советского союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова поддержала решение о приеме девушек на обучение летным специальностям в краснодарское училище.
О начале набора девушек в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков впервые в новейшей российской истории России сообщил в День празднования 105-летия Военно-воздушных сил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Горячо поддерживаю (эту инициативу)", - сказала В.Терешкова, отвечая на вопрос журналистов.
По ее словам, это вопрос, который давно обсуждался, и девушки, которые хотят посвятить свою жизнь авиации, написали огромное количество писем во все инстанции. По мнению В.Терешковой, девушки, поступающие в авиационное училище, выбрали трудный путь. Первая в мире женщина-космонавт пожелала им показать на отборочных испытаниях знания, желание и здоровье.
"Потому что сама подготовка, она ,конечно, потребует и знаний, и физического здоровья", - сказала она.
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24.08.2017
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