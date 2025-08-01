Российский профессиональный наноспутник ТНС-0 №2 принят на управление



Наноспутник ТНС-0 №2

Источник: http://www.spacecorp.ru/ Наноспутник ТНС-0 №2Источник: http://www.spacecorp.ru/

Центр управления полетами (ЦУП) АО «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») принял на управление и провел 30 сеансов связи с запущенным с МКС российским наноспутником ТНС-0 №2. Экспериментальные солнечные батареи показали высокую эффективность, бортовые системы работают штатно. Аппарат построен на основе унифицированной платформы нанокласса, разработанной специалистами холдинга РКС. Эксплуатация ТНС-0 №2 позволит доработать наноспутниковую платформу для создания на ее базе серии отечественных малоразмерных космических аппаратов.

Первую телеметрическую информацию с борта ТНС-0 №2 разработчики аппарата получили уже 18 августа, на следующий день после запуска, который осуществили во время выхода в открытый космос космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский.

Телеметрическая информация с борта ТНС-0 №2 Источник: http://spacecorp.ru/

Главный конструктор ТНС-0 №2 Олег ПАНЦЫРНЫЙ: «Аппарат принят на управление, за прошедшую с момента запуска неделю мы провели 30 сеансов связи. Оба канала связи работают, мы собираем и анализируем телеметрические данные. Энергетика бортовой сети и средняя температура на борту находятся в пределах нормы, служебные системы работают штатно. Новые экспериментальные солнечные батареи, установленные на ТНС-0 №2, уже продемонстрировали высокую эффективность – на солнечной стороне мы имеем в среднем не менее 900 mA отдаваемого тока, и это очень хороший показатель».

После отработки сервисных систем ТНС-0 №2 специалисты РКС продолжат тестирование бортовой аппаратуры и планируют провести ряд научных экспериментов. На борту спутника установлено разработанное в РКС экспериментальное навигационное, энергетическое, датчиковое и вычислительное оборудование. В ходе полета ТНС-0 №2 эта аппаратура пройдет полный цикл испытаний и получит сертификат летной годности для установки на перспективные космические аппараты.

Одна из задач ТНС-0 №2 – сбор телеметрической информации для ученых из Института прикладной математики им. Келдыша, которые работают над созданием программного обеспечения для активной системы ориентации. Собранные спутником данные от магнитометра и солнечных датчиков будут использоваться для тестирования построенной специалистами института компьютерной модели.

ТНС-0 №2 был доставлен на борт МКС транспортным кораблем «Прогресс» в июне этого года. Масса аппарата со всеми служебными системами составляет всего 4 кг, при этом он может брать на борт до 6 кг полезной нагрузки. Разработанный на основе уникальных компетенций РКС ТНС-0 №2 отличается от так называемых студенческих наноспутников тем, что при его создании и тестировании были выполнены все требования, предъявляемые к «большим» космическим аппаратам. Это же относится к установленным на борту ТНС-0 №2 приборам.

Как ожидается, спутник проработает на орбите от 3 до 5 месяцев.

Моделирование особо ответственных экспериментов для ТНС-0 №2 специалисты РКС проводят на аппарате-двойнике, который уже построен, ранее использовался для наземных испытаний, а сейчас готовится для следующего запуска в космос. На него планируется установить научные приборы – это будет сделано после доработки и дополнительных испытаний.

Сейчас в РКС формируется проект долгосрочной программы создания малых космических аппаратов для научных экспериментов и решения практических задач в интересах экономики России. Разработанную специалистами холдинга наноспутниковую платформу планируется использовать для создания на ее базе космических аппаратов связи и дистанционного зондирования Земли.