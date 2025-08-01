Рано Джураева: мы хотим сделать Байконур снова красивым и привлекательным



На космодроме Байконур

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС На космодроме БайконурИсточник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Что мешает развитию туризма на космодроме Байконур, почему российские инвесторы хотят в него вкладывать и чем первый космодром планеты привлекает крупные российские компании, в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) "Космодромы России" Рано Джураева.

— Вы пришли в ЦЭНКИ с идеей сделать космодром Байконур привлекательным местом для туристов. Насколько сейчас реализована данная идея?

— С мая этого года произошло много важных, связанных с Байконуром событий, которые дают нам основания для привлечения инвестиций и дальнейшего развития города и космодрома.

Во-первых, принято решение, что на Байконуре продолжит развиваться российская пилотируемая программа и для этого будет создана ракета-носитель "Союз-5".

Во-вторых, назначен новый главы города. В-третьих, нами инициированы программы по развитию города, оптимизации расходов самого космодрома, утилизации разрушенных объектов. Мы стараемся привести космодром к тому красивому и привлекательному состоянию, которым он мог похвастаться в золотой век отечественной космонавтики.

Предпринятые усилия по развитию туризма на космодроме приносят свои плоды. Сегодня количество желающих посетить Байконур достигло возможного максимума, ограниченного наличием мест в гостиницах. Именно отсутствие мест для размещения людей мешает нам дальше наращивать показатель посещения космодрома туристами. Сейчас мы занимаемся привлечением инвесторов, в том числе российских, для которых важно осознавать, что Россия остается на Байконуре для того, чтобы создавать условия для дальнейшего развития туризма, в первую очередь речь идет о гостиничных комплексах.

При этом все больше и больше туристических компаний выходят на ЦЭНКИ: из России, Казахстана, стран СНГ. Туристы едут уже не только посмотреть на пуск, но и в промежутках между пусками — просто увидеть первый космодром планеты.

— Чем можно привлечь туристов на Байконур в отсутствие пусков ракет-носителей?

— Нашими специалистами совместно с турфирмами из России и Казахстана открыто много новых маршрутов, которые не столько связаны с пусками ракет-носителей и запусками космонавтов, сколько с самим космодромом.

Напомню, что на Байконуре имеется музей космодрома, сохранились в первозданном виде домики Юрия Гагарина и Сергей Королева, недавно для посещения туристами открыт пункт управления пуском советской сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия".

Помимо этого, сейчас идет оформление туристического пакета, который мы намерены предложить крупным корпорациям для проведения семинаров, коучингов, тимбилдингов. Проведение таких мероприятий на космодроме совершенно меняет представление о массовых корпоративных мероприятиях. Изначально эта идея принадлежит не нам. Многие крупные российские компании выходили на нас с просьбой создать условия для подобных собраний. Думаю, что и для иностранных компаний это предложение будет интересным.

— Есть ли идеи начать возить туристов не только на пилотируемые пуски, но и на запуски тяжелых ракет-носителей "Протон"? Это ведь совершенно другое чувство — испытывать дрожь в груди от стартующей ракеты!

— Мы готовы принимать туристов на всех пусках, и туристические компании, которые с нами работают, имеют разрешения привозить людей на все пуски. Естественно, что запуск на орбиту космонавтов наиболее интересен публике, но мы будем также предлагать турфирмам поездки на пуски грузовых кораблей "Прогресс", коммерческие пуски ракет "Протон".

Мы активно занялись работой по заказу и продаже на космодроме сувенирной продукции, чтобы туристы могли отвезти домой что-то в память о Байконуре помимо стандартных "магнитиков". Заявки с предложениями, какую сувенирную продукцию нужно завезти на Байконур, мы получаем от наших партнеров — туристических компаний. В зависимости от их пожеланий регулируем ассортимент. В основном пока это сувениры с символикой ЦЭНКИ, Роскосмоса и Байконура.

— Приезжают ли на Байконур туристы из дальнего зарубежья?

— Таких туристов очень много. И мы стараемся для них создать максимально благоприятные условия. Для обслуживания зарубежных групп на космодроме работают гиды со знанием иностранных языков. Очень много туристов приезжают из Японии, Китая.

— Учитывая рост количества туристов и ограниченность размеров смотровых площадок, что предполагается предпринять, чтобы предоставить им лучшие возможности для наблюдения за пуском ракет?

— Во время пилотируемого пуска 28 июля нами было опробовано новшество. На смотровой площадке были развернуты шикарные шатры, внутри которых мы организовали кафе, информационные стойки, сувенирные лавки. Вокруг шатров была уложена искусственная трава.

Кто бывал в этой климатической зоне, знают, сколько нужно усилий, чтобы вырастить газон в условиях степи. Поэтому пока мы порадовали гостей искусственным газоном. В планах увеличить размеры этой "полянки", чтобы люди могли устраивать на ней пикники и смотреть на запуск ракеты.

— Вы сказали, что в последние месяцы было принято важное решение о продолжении российской пилотируемой программы на Байконуре с использованием ракеты "Союз-5". В какие сроки российская сторона представит Казахстану свои предложения по модернизации стартовой инфраструктуры, оставшейся от ракет-носителей "Зенит"?

— Совместно с нашими казахстанскими партнерами мы намерены максимально ускорить и минимизировать объем работ, который необходим для модернизации наземной инфраструктуры под новую ракету среднего класса "Союз-5". Окончательные требования будут зависеть от того, какие характеристики ракеты нам предоставит головной разработчик ракеты-носителя "Союз-5", ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Эскизное проектирование новой ракеты должно завершиться к ноябрю. Примерно в эти же сроки будет подготовлено технико-экономическое обоснование работ по модернизации наземной инфраструктуры: сколько это займет времени, каких вложений потребует, кто будет заниматься модернизацией. Мы представим документ Казахстану для согласования, а последующее финансирование работ будет вестись непосредственно данной страной.

Беседовал Дмитрий Струговец