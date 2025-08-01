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Военные навели наплавной железнодорожный мост через Волгу на учениях в Ярославле

25.08.2017 ТАСС 61 0
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Железнодорожные войска
Железнодорожные войска
Источник: in24.org

В маневрах было задействовано около 1,4 тыс. военнослужащих и до 500 единиц вооружения и военной техники

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Железнодорожные войска России навели комбинированный наплавной железнодорожный мост протяженностью 1 км и грузоподъемностью до 5 тыс. тонн через Волгу на специальных учениях системы материально-технического обеспечения в Ярославле. За ходом маневров наблюдал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По легенде учений, условным противником был частично разрушен капитальный железнодорожный мост через Волгу на железнодорожном направлении "Киров - Ярославль - Дно", движение поездов было прервано. Для восстановления движения командующим войсками Западного военного округа было принято решение силами и средствами отдельной железнодорожной бригады организовать наведение комбинированного наплавного железнодорожного моста протяженностью 1 км с применением двух комплектов наплавных мостов.

По данным военного ведомства, на учениях впервые была использована конструкция, сочетающая два вида понтонных парков.

После наведения комбинированного моста через Волгу прошел воинский эшелон с военной техникой, масса которого составила 2 тыс. тонн, длина - более 500 м. С одного берега реки на другой переправилился состав с десятью танками и десятью с БТРами и второй поезд с десятью вагонами, в которых находился личный состав. За ними своим ходом проследовали еще десять танков, десять БТРов, около 50 автомобилей "КамАЗ" и десять топливозаправщиков. После этого по мосту, грузоподъемность которого составляет до 5 тыс. тонн, в обратном направлении прошел санитарный поезд.

Кроме того, рядом с мостом были развернуты две железнодорожные паромные переправы, по которым на другой берег были доставлены три платформы с бронетехникой, цистерны с горючим и продовольственные грузы.

Всего во время маневров в Ярославле было задействовано около 1,4 тыс. военнослужащих и до 500 единиц вооружения и военной техники.

Кроме министра обороны, за ходом учений следили министр транспорта РФ Максим Соколов, исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимир Чепец.
24.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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