"Рособоронэкспорт" будет продвигать российские IT-решения в области кибербезопасности



Хакер за компьютером

Источник: © Fotolia / Tomasz Zajda Хакер за компьютеромИсточник: © Fotolia / Tomasz Zajda

"Рособоронэкспорт" и концерн "Автоматика" подписали на форуме "Армия-2017" программу совместной деятельности по продвижению продукции специального назначения, сообщает пресс-служба спецэкспортера.

"Мы отмечаем спрос на различные проекты, связанные с обеспечением кибербезопасности. "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным заказчикам проекты по мониторингу социальных сетей, борьбе с вирусами, криптографии и другим IT-аспектам. Это новая ниша в области военно-технического сотрудничества, и мы активно ее осваиваем", — сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что "в разработке спецэкспортера находятся около 10 проектов по данной тематике". "Наше преимущество в этой области состоит в том, что мы осуществляем поставку технических средств, программного обеспечения, а также услуг по созданию систем "под ключ"", — отметил Михеев.

По его словам, "многие страны мира сегодня рассматривают вопросы киберугроз наравне с другими проблемами обеспечения национальной безопасности".

"По обращениям иностранных заказчиков мы уже направили свои предложения по различным сферам информационной защиты в более чем 20 стран", — заявил он.

Согласно документу, спецэкспортер займется поставкой систем и средств информационной безопасности на внешний рынок в 2017–2019 годах. Предлагаемые технические и программные решения входят в новый специальный проект "Рособоронэкспорта" "Системы безопасности российского производства". Под его разработку сформирован специальный тематический кластер российских предприятий. Поставляемые системы обеспечивают защиту органов государственной власти, а также критичных областей военной и гражданской инфраструктуры от кибератак и других вмешательств через информационные сети. Кроме того, они позволяют проводить глубокий мониторинг информационной среды и выявлять угрозы терроризма и общественной безопасности.