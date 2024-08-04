"Рособоронэкспорт" будет продвигать российские IT-решения в области кибербезопасности
|
|
Хакер за компьютером
Источник: © Fotolia / Tomasz Zajda
"Рособоронэкспорт" и концерн "Автоматика" подписали на форуме "Армия-2017" программу совместной деятельности по продвижению продукции специального назначения, сообщает пресс-служба спецэкспортера.
"Мы отмечаем спрос на различные проекты, связанные с обеспечением кибербезопасности. "Рособоронэкспорт" предлагает иностранным заказчикам проекты по мониторингу социальных сетей, борьбе с вирусами, криптографии и другим IT-аспектам. Это новая ниша в области военно-технического сотрудничества, и мы активно ее осваиваем", — сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, которого цитирует пресс-служба.
Он отметил, что "в разработке спецэкспортера находятся около 10 проектов по данной тематике". "Наше преимущество в этой области состоит в том, что мы осуществляем поставку технических средств, программного обеспечения, а также услуг по созданию систем "под ключ"", — отметил Михеев.
По его словам, "многие страны мира сегодня рассматривают вопросы киберугроз наравне с другими проблемами обеспечения национальной безопасности".
"По обращениям иностранных заказчиков мы уже направили свои предложения по различным сферам информационной защиты в более чем 20 стран", — заявил он.
Согласно документу, спецэкспортер займется поставкой систем и средств информационной безопасности на внешний рынок в 2017–2019 годах. Предлагаемые технические и программные решения входят в новый специальный проект "Рособоронэкспорта" "Системы безопасности российского производства". Под его разработку сформирован специальный тематический кластер российских предприятий. Поставляемые системы обеспечивают защиту органов государственной власти, а также критичных областей военной и гражданской инфраструктуры от кибератак и других вмешательств через информационные сети. Кроме того, они позволяют проводить глубокий мониторинг информационной среды и выявлять угрозы терроризма и общественной безопасности.
|
23.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.08.2017 МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
23.08.2017 Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
16.08.2017 Спасение – в цифре!
23.05.2017 "ИТ — такая же интимная сфера, как национальная безопасность"
10.03.2017 Владимир Гутенев провел мастер-класс для слушателей Военной академии РВСН им. Петра Великого
21.11.2016 "Рособоронэкспорт" представит в Пакистане комплексную систему противодействия терроризму
17.11.2016 "Рособоронэкспорт" представит новый антитеррористический проект в Пакистане
18.10.2016 Россия и Индия заключили наконец сделку о поставках С-400