"Бумеранг" с обитаемым боевым модулем "Бережок"

В числе прочего, на открывшемся в Кубинке Военно-техническом форуме "Армия-2017" в динамическом показе продемонстрирован вариант бронированной унифицированной колесной платформы ВПК-7829 "Бумеранг" с установленным на ней обитаемым боевым модулем Б05Я01 "Бережок" разработки АО "Конструкторское бюро приборострения" (КБП, Тула) вместо устанавливаемого на прототипах "Бумеранга" в исполнении К-17 необитаемого боевого модуля "Бумеранг-БМ" (также разработки КБМП). Образец "Бумеранга" с боевым модулем "Бережок" проходит предварительные испытания уже некоторое время.

Вариант унифицированной колесной платформы ВПК-7829 "Бумеранг" с обитаемым боевым модулем Б05Я01 "Бережок" разработки АО "Конструкторское бюро приборострения", на форуме "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года (с) otvaga2004.mybb.ru

Вариант унифицированной колесной платформы ВПК-7829 "Бумеранг" с обитаемым боевым модулем Б05Я01 "Бережок" разработки АО "Конструкторское бюро приборострения", на форуме "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года (с) otvaga2004.mybb.ru