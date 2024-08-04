Александр Денисов: "В новой программе вооружения разработке и производству высокоточного оружия отведено определяющее значение"



Александр Денисов

Источник: Сергей Савостьянов / Ростех Александр ДенисовИсточник: Сергей Савостьянов / Ростех

Среди оборонных предприятий, занимающихся разработкой и производством высокоточного оружия, тульское Конструкторское бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г.Шипунова, которое в сентябре отметит 90-летний юбилей, занимает особое место. Коллективом этого предприятия разработано, освоено в серийном производстве и сдано на вооружение Российской армии более 150 образцов различного вооружения и военной техники, абсолютное большинство из которых относится к высокоточному оружию и характеризуются высокой эффективностью боевого применения.

О том, над решением каких задач работает сегодня знаменитое конструкторское бюро, рассказал "Интерфаксу-АВН" генеральный директор холдинга "НПО "Высокоточные комплексы" Александр ДЕНИСОВ.

- Александр Владимирович, какое вооружение и боевую технику поставит Конструкторское бюро приборостроения Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа 2017 года?

- Основная военная техника, поставляемая КБП Минобороны России в рамках гособоронзаказа 2017 года - это зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Запланированы поставки боевых машин, зенитных управляемых ракет, батарейных комплектов системы технического обеспечения ЗРПК "Панцирь-С1", составных частей для проведения сервисного обслуживания комплекса и автономных ракет-мишеней.

Предприятием уже начата досрочная поставка зенитных управляемых ракет.

Также должны быть осуществлены поставки реактивных пехотных огнеметов, выстрелов в термобарическом снаряжении к легкому пехотному огнемету ЛПО-97 и автоматов двухсредных (АДС).

Кроме того, в этом году мы должны выполнить работы по капитальному ремонту с модернизацией боевой машины десанта БМД-2 с приведением к виду БМД-2М с боевым отделением "Берег" и капитальный ремонт с модернизацией боевой машины пехоты БМП-2 с установкой боевого отделения "Бережок".

- Предусмотрена ли новой программой вооружения разработка образцов высокоточного оружия следующего поколения?

- Создание и применение комплексов высокоточного оружия следующего поколения будет иметь определяющее влияние на формирование характера вооруженной борьбы и позволит подразделениям Вооруженных сил РФ эффективно выполнять различные боевые задачи в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому в государственной программе вооружения разработке и производству высокоточного оружия отведено определяющее значение.

Как отметил заместитель министра обороны Юрий Иванович Борисов, "программа вооружения до 2025 года потребует от нас достаточно серьезных усилий, потому что актуальными становятся системы высокоточного оружия следующего поколения, которые предполагают полную автономность функционирования средств поражения и наличие эффективной системы информационного обеспечения".

В рамках ГПВ-2025 мы планируем участвовать в выполнении НИОКР и осуществлении поставок комплексов высокоточного оружия.

- Сегодня современные войны становятся все более бесконтактными. Решает ли разрабатываемое КБП вооружение эту задачу?

- Анализ военных конфликтов последних десятилетий показывает, что их наиболее характерной чертой является переход от "контактных" форм боевых действий, в которых главная роль отводится ударам наземными общевойсковыми группировками войск, к так называемым "бесконтактным", или разведывательно-огневым формам, в которых все большую роль играет глубокое огневое поражение.

В таких условиях повышается избирательность применения высокоточного оружия, появляется необходимость комплексного и одновременного решения главных задач операций (боевых действий) уже на начальном этапе военного конфликта.

Разрабатываемое высокоточное оружие различного назначения предполагает полную автономность функционирования средств поражения, что требует создания эффективной системы информационного обеспечения (разведки, фоноцелевого и навигационного обеспечения, автоматизированных систем управления, связи и др.).

Таким требованиям в полной мере будут отвечать перспективные комплексы высокоточного оружия, разрабатываемые холдингом. В частности проводятся работы по внедрению беспилотных комплексов разведки и целеуказания, а. также беспилотных ударных средств, позволяющих в полной мере реализовать бесконтактные принципы ведения боевых операций.

- Кто ваши конкуренты на мировом рынке? Есть ли у систем вооружения КБП какие-то преимущества перед лучшими мировыми образцами?

- Практически все разработанные КБП образцы вооружения относятся к высокоточному и характеризуются высокой эффективностью применения и могут использоваться при решении разнообразных боевых задач в различных условиях. Высокий технический уровень разработок КБП, соответствующий уровню лучших мировых аналогов, а по некоторым характеристикам и превосходящий их, подтверждается устойчивым спросом на продукцию предприятия на рынке вооружения.

Так, например, разработанный КБП комплекс "Панцирь-С1" в настоящее время не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом. Ближайшим зарубежным аналогом можно считать французский комплекс "Кроталь". Основные характеристики, такие как дальность, высота поражения, огневая производительность этой системы в 1,5-2 раза меньше, чем у комплекса "Панцирь-С1", а наличие пушечного вооружения дает нашему комплексу дополнительное преимущество.

Высокие технические характеристики ЗРПК "Панцирь-С1" обеспечивают системе ПВО, оснащённой этим комплексом, значительное преимущество перед комплексами ПВО ближнего действия зарубежных стран.

В рамках создания перспективных противотанковых ракетных комплексов предприятием разработан ПТРК "Корнет-ЭМ", обладающий свойствами, присущими всему семейству противотанковых комплексов "Корнет": мобильность, возможность ведения боевых действий в составе подразделения и автономно; боевое могущество управляемых ракет и точности их наведения; удобство и простота эксплуатации; легкость обучения использованию.

Новым свойством комплекса является поражение малоскоростных воздушных целей (вертолеты, самолеты штурмовой авиации и БЛА).

Ближайшими аналогами комплекса "Корнет-ЭМ" можно считать Spike-ER (Израиль), GLLS (США), Red Arrow 9A (Китай).

- Расскажите о направлениях модернизации ЗРПК "Панцирь-С1", создании на его базе качественно нового комплекса "Панцирь-СМ".

- В настоящее время КБП проводит модернизацию комплекса "Панцирь" в части создания зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения. Новый комплекс обладает улучшенными характеристиками по дальности поражения целей, максимальной скорости поражаемых целей, также в состав комплекса внедрена высокоскоростная зенитная управляемая ракета.

- На военном параде в Москве 9 мая впервые была показана арктическая версия комплекса "Панцирь-С1". Началось ли ее серийное производство, в чем особенности этого комплекса?

- В настоящее время на о. Котельный (архипелаг Новосибирские острова, республики Саха-Якутия) в составе тактической группы Северного флота дислоцируется комплекс "Панцирь-С1". За время работы в условиях крайнего севера комплекс подтвердил все свои характеристики.

Данный комплекс является полным аналогом комплексов, дислоцирующихся в средних и южных районах. Войсковая эксплуатация в таком сложном районе поставила ряд новых задач. Генеральным штабом Вооруженных сил РФ принято решение о проведении дальнейшей работы по углубленной адаптации боевой машины комплекса к арктическим условиям эксплуатации на основании полученного опыта.

Работа проводится по следующим направлениям: внедрение двухзвенного базового шасси повышенной проходимости; увеличение возимого боекомплекта, готового к немедленному боевому применению с 12 до 18 зенитных ракетных ракет; интегрирование в конструкцию боевой машины дополнительного источника питания; совершенствование компоновочной схемы боевой машины.

Таким образом, включение в состав арктической группировки войск комплекса "Панцирь-СА" позволит существенно повысить боевой потенциал и мобильность группировки, что приведет к повышению эффективности прикрытия особо важных объектов от средств воздушного нападения.

- Была идея разработать стационарный вариант "Панциря", который мог бы базироваться на крышах небоскребов, обеспечивать охрану АЭС, других стратегических важных объектов. Удалось ли ее реализовать на практике?

- Конструкция комплекса "Панцирь-С1" является модульной - боевой модуль, система электропитания и отсек управления могут быть размещены абсолютно на любом типе шасси, а также устанавливаться на стационарных платформах или объектах, морских кораблях и нефтяных платформах.

То есть идея стационарного варианта комплекса уже реализована. При поступлении заказов на такой вариант комплекса адаптивное модульное построение позволит с минимальными затратами и в короткое время провести поставки комплекса заказчику.

[/b] - Реализована ли на практике задача разработки "Панциря" на гусеничном ходу? В чем преимущества этого комплекса перед колесным вариантом?

- В настоящее время КБП ведет работы по созданию гусеничного варианта комплекса. Внедрение гусеничного шасси позволит расширить применение комплекса, обеспечив его эксплуатацию в группировках сухопутных войск.

- Какие противотанковые ракетные комплексы предлагает сегодня КБП российским Вооруженным силам, а также для поставки на экспорт?

- В свое время академиком Аркадием Георгиевичем Шипуновым, который многие годы возглавлял КБП, была сформулирована и обоснована трехзвенная концепцией противотанковой обороны, по которой для эффективной обороны в любой армии должны быть три противотанковых ракетных комплекса различные по своим основным свойствам и характеристикам.

Первое звено - легкий носимый комплекс средней дальности. Второе звено - мобильный или возимо-выносной комплекс большой дальности и третье звено - комплексы большой дальности авиационного базирования. Наше предприятие в настоящее время предлагает комплексы каждого звена, как для Вооруженных сил Российской Федерации, так и на экспорт.

- О каких комплексах идет речь? Какие конкретно противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) войдут в состав этих звеньев?

- Для первого звена - ПТРК "Метис-М1" легкий, носимый комплекс с дальностью стрельбы днем и ночью до 2 км. Этот комплекс может быть доставлен солдатом в любую труднодоступную местность, позволяет преодолевать водные преграды вплавь и авиадесантироваться, обеспечивает поражение всех современных танков и различных фортификационных сооружений.

Для второго звена Российской армии предлагается самоходный комплекс "Корнет-Д1", на экспорт его аналог "Корнет-ЭМ". Оба комплекса обеспечивают дальность стрельбы 8 - 10 км, разработаны и изготавливаются в двух вариантах.

Первый вариант - возимо-выносной на базе треножной пусковой установки - пользуется особой популярностью у инозаказчиков из-за своей простоты и невысокой стоимости. Второй вариант - мобильный на базе автоматизированных пусковых установок, размещенных на различных специальных шасси.

Для Российской армии это шасси бронеавтомобиля "Тигр-М" и БМД-4М. На экспорт предлагается только на бронеавтомобилях "Тигр-М" либо, по запросу инозаказчика, мы размещаем комплекс на его шасси, которое подходит по грузоподъемности и внутреннему объему.

Экспортные комплексы "Метис-М1" и "Корнет-ЭМ" хорошо зарекомендовали себя в локальных боевых конфликтах, проходящих сейчас в разных уголках мира, не только как надежное средство поражения танков, но и как многоцелевое оборонительно-штурмовое вооружение, способное поражать любые цели на поле боя - танки, БМП, автомобили, живую силу, бункеры, здания, снайперов, зависшие вертолеты и так далее.

Что касается "Корнета-Д1", то первые образцы его боевых машин все россияне могли видеть 9 мая на Красной площади в Москве в составе парадного расчета. По своим боевым возможностям комплекс "Корнет-Д1" является уникальным – он способен одновременно обстреливать две цели. Может стрелять парой - по одной цели двумя ракетами одновременно. В нем практически реализован принцип "выстрелил и забыл" - оператор на мониторе выбирает цель, система управления принимает ее на автосопровождение, оператор производит пуск ракеты. Система управления комплекса сама приведет ракету в цель, даже если она движется. Ну, а дальше боевая часть ракеты не оставляет цели никаких шансов на выживание.

В качестве третьего звена - комплексы авиационного базирования. Мы предлагаем для оснащения ударных вертолетов, как Российской армии, так и поставляемых на экспорт, комплекс управляемого вооружения с ракетой "Вихрь". Этот комплекс имеет высокоточную лазерно-лучевую систему управления с дальностью эффективной стрельбы до 8 км. Результаты применения этого комплекса с вертолетов Ка-52 "Аллигатор" по боевикам ИГИЛ (группировка запрещена в РФ) были недавно опубликованы на сайте Минобороны РФ. Любой желающий может удостовериться какой разрушительной силы это высокоточное оружие.

- ПТРК относятся к так называемым чувствительным образцам вооружений. Какие меры предпринимаются для того, чтобы поставляемые на экспорт комплексы не попали в руки террористов? Осуществляется ли какой-то контроль за их использованием?

- Во первых - в целях контроля со стороны федеральных органов государственной власти за использованием поставляемого на экспорт вооружения законодательством России предусмотрено, что ввоз и вывоз вооружения производятся в соответствии с решениями президента РФ, правительства РФ или ФСВТС России, которые являются обязательным условием вступления контрактов в силу.

При подготовке таких решений они проходят согласование с различными федеральными органами - это и Минобороны и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству и Федеральная служба безопасности и некоторые другие в зависимости от специфики самого вооружения и страны.

Во-вторых - по условиям каждого контракта покупатель принимает на себя обязанности, использовать закупаемое вооружение только в заявленных целях и не допускать его реэкспорта или передачи третьим странам без согласия Российской Федерации.

- Ведутся ли работы по адаптации противотанковых комплексов и других видов высокоточного оружия, разрабатываемых холдингом, на боевые вертолеты? Насколько расширились возможности вертолетной техники после установки на нее комплекса управляемого вооружения "Гермес-А"?

- Я уже говорил, что в настоящее время мы предлагаем для оснащения ударных вертолетов, изготавливаемых как для российской армии, так и для поставки на экспорт комплекс "Вихрь". "Гермес-А" является следующим шагом развития вооружения ударных вертолетов.

Это комплекс с уникальной высокоточной оптико-электронной системой, позволяет обнаруживать и уничтожать любые цели на дальностях до 15 км. В настоящее время комплекс разрабатывается нами в инициативном порядке и параллельно ведутся переговоры с руководством Минобороны и холдинга "Вертолеты России" об оснащении им ударных вертолетов семейств "Ми" и "Ка".

- Какие новинки представит холдинг "НПО "Высокоточные комплексы" на форуме "Армия-2017"?

- На международных выставках мы, как правило, наряду с известной и хорошо зарекомендовавшей на рынке вооружения продукцией стараемся представлять какие-то новинки. Будут они, безусловно, и на форуме "Армия-2017". Но не о всех наших новинках можно будет рассказать в открытой печати.

Дело в том, что в отличие от других выставок, в которых мы принимали участие в этом году – это и IDEX-2017 в Абу-Даби (ОАЭ), и Военно-морской салон МВМС-2017 в Санкт-Петербурге, и авиасалон МАКС-2017 в Подмосковном Жуковском на этом форуме мы развернем не только открытую, но и закрытую экспозицию. Доступ на эту экспозицию представителям СМИ, к сожалению, будет закрыт.

Но хочу заверить, что и в открытой экспозиции будет что посмотреть. Мы, в частности, впервые представим широкой общественности зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ", предназначенный для размещения на морских носителях. Будет также демонстрироваться много других образцов вооружения, которые, мы в этом уверены, найдут спрос как на российском, так и на зарубежном рынках.